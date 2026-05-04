Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hé lộ nguyên nhân vụ sập nhà khiến 1 người chết, 2 người bị thương ở Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà 2 tầng tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh được xác định do gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường, làm thay đổi kết cấu công trình. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 4/5, UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà 2 tầng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong.

839.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 16h15 ngày 3/5, tại số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê. Chủ nhà là anh N.V.K (sinh năm 1983).

Thời điểm xảy ra sự việc, căn nhà 2 tầng đang được sửa chữa thì bất ngờ đổ sập. Ba người bị mắc kẹt bên trong gồm ông Đ.N.P (SN: 1968, trú tại phường Trần Nhân Tông, Hải Phòng); ông V.V.D (SN: 1959, trú tại phường Đông Triều, Quảng Ninh) và ông N.V.L (SN: 1963, trú tại khu Hạ 2, phường Bình Khê). Ông L. là bố vợ của chủ nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND phường Bình Khê chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng người dân và gia đình nạn nhân tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã đưa được ông Đ.N.P và ông V.V.D ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều cấp cứu, điều trị. Nạn nhân còn lại là ông N.V.L được tìm thấy dưới khu vực bức tường đổ, nhưng đã tử vong.

Qua xác minh sơ bộ, UBND phường Bình Khê xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc xuất phát từ việc gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường, làm thay đổi kết cấu công trình, dẫn đến ngôi nhà bị sập.

UBND phường Bình Khê đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, chia buồn với gia đình người tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc tự ý cải tạo, sửa chữa công trình. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi cải tạo, sửa chữa nhà ở phải tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, không tự ý tháo dỡ tường, cột, dầm hoặc các kết cấu chịu lực khi chưa có phương án bảo đảm an toàn.

Hoàng Dương
#sập nhà #Quảng Ninh #sửa chữa nhà #nguyên nhân sập #thương vong #đục tường #công trình xây dựng #sập nhà 2 tầng #UBND phường Bình Khê #tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe