Hé lộ nguyên nhân vụ sập nhà khiến 1 người chết, 2 người bị thương ở Quảng Ninh

TPO - Nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà 2 tầng tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh được xác định do gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường, làm thay đổi kết cấu công trình. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 4/5, UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà 2 tầng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 16h15 ngày 3/5, tại số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê. Chủ nhà là anh N.V.K (sinh năm 1983).

Thời điểm xảy ra sự việc, căn nhà 2 tầng đang được sửa chữa thì bất ngờ đổ sập. Ba người bị mắc kẹt bên trong gồm ông Đ.N.P (SN: 1968, trú tại phường Trần Nhân Tông, Hải Phòng); ông V.V.D (SN: 1959, trú tại phường Đông Triều, Quảng Ninh) và ông N.V.L (SN: 1963, trú tại khu Hạ 2, phường Bình Khê). Ông L. là bố vợ của chủ nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND phường Bình Khê chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng người dân và gia đình nạn nhân tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã đưa được ông Đ.N.P và ông V.V.D ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều cấp cứu, điều trị. Nạn nhân còn lại là ông N.V.L được tìm thấy dưới khu vực bức tường đổ, nhưng đã tử vong.

Qua xác minh sơ bộ, UBND phường Bình Khê xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc xuất phát từ việc gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường, làm thay đổi kết cấu công trình, dẫn đến ngôi nhà bị sập.

UBND phường Bình Khê đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, chia buồn với gia đình người tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc tự ý cải tạo, sửa chữa công trình. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi cải tạo, sửa chữa nhà ở phải tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, không tự ý tháo dỡ tường, cột, dầm hoặc các kết cấu chịu lực khi chưa có phương án bảo đảm an toàn.