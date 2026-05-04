Hà Nội: Hàng chục người nâng ô tô buýt cứu người phụ nữ bị cuốn vào gầm

TPO - Sáng nay, 4/5, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô buýt và xe máy xảy ra tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (Hà Nội) khiến 1 người phụ nữ bị cuốn vào gầm.

Nhiều người dân tới hỗ trợ cứu nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 4/5, tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô bus số 48 BKS 29E-208.08 do anh Nguyễn Anh Toán (SN 1985, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đi trên đường Nguyễn Văn Cừ chiều Cầu Chui hướng Cầu Chương Dương.

Khi đi tới ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn xảy ra va chạm với xe máy BKS 29AD-293.XX do chị Đỗ Thị Hương G. (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ.

Nạn nhân bị cuốn vào gầm xe.

Vụ việc khiến chị G. bị cuốn vào gầm xe buýt và mắc kẹt. Hàng chục người dân đã tới hỗ trợ nâng xe buýt cứu người.

Hậu quả, chị G. bị gãy chân, gãy xương bả vai, gãy xương chậu được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

