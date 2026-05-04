Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ quán bánh mì làm 86 người ngộ độc bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

Huỳnh Thủy

TPO - Một chủ cơ sở bánh mì ở Đắk Lắk bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng sau vụ làm 86 người ngộ độc thực phẩm.

Ngày 4/5, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.A. (SN 1992, trú xã Ea Drăng) do liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 86 người phải nhập viện.

Theo quyết định, ông A. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

tienphong-11.jpg
Tiệm bánh mì của ông A. gây ngộ độc cho 86 người.

Trước đó, ngày 27/3, cơ sở này bán khoảng 300 ổ bánh mì. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và phải nhập viện, tổng cộng 86 trường hợp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 5 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella; một số mẫu thực phẩm như rau, dăm bông cũng nhiễm vi khuẩn này, riêng rau còn phát hiện thêm E.coli.

Với vi phạm trên, ông A. bị phạt 80 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ngoài ra, chủ cơ sở phải chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các nạn nhân.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc do thực phẩm bị nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh.

Huỳnh Thủy
#Ngộ độc thực phẩm #bánh mì #Đắk Lắk #xử phạt #an toàn thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe