Cá 'khủng' dài 4m dạt vào bờ biển ở Gia Lai

TPO - Sau khi được người dân nỗ lực cứu hộ đưa trở lại biển, con cá lớn nghi là cá voi có mỏ mắc cạn tại bờ biển thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai đã chết cách bờ vài trăm mét. Hiện người dân đang đưa vào chôn cất theo phong tục.

Người dân cố gắng đưa con cá có kích thước lớn về biển sau khi phát hiện mắc cạn. Clip: VT.

Trưa 4/5, ông Lê Văn Toàn - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) cho biết, người dân đang phối hợp đưa xác con cá kích thước lớn vào bờ để tiến hành chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường và theo tập quán của ngư dân vùng biển.

Theo ông Toàn, con cá có chiều dài ước khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn. Do kích thước lớn nên đã báo cáo chính quyền địa phương để có hỗ trợ.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương ở vùng lưng và mắt.

Con cá có kích thước khủng mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội. Ảnh: VT.

Theo đó, hàng chục người dân đã tập trung hỗ trợ đẩy cá ra lại biển. Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa nay (4/5), người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Con cá được người dân đưa vào bờ. Ảnh: VT.

Theo người dân địa phương, sinh vật này có hình dáng khá đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, ngư dân cho rằng đây có thể là loài cá voi có mỏ.