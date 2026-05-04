Tuyên Quang khẩn trương hỗ trợ gần 160 gia đình bị tốc mái nhà do dông lốc và mưa đá

TPO - Sau trận mưa đá, dông lốc chiều 2/5 gây ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản, lực lượng chức năng tại tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trận dông lốc kèm mưa đá diễn ra chiều ngày 2/5 đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, TP. Hà Nội.

Tại tỉnh Tuyên Quang, theo thống kê đã có 7 người bị thương, 159 ngôi nhà bị tốc mái, 291ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 7 cột điện bị đổ, gãy.

Lực lượng chức năng xã Phú Lương hỗ trợ người dân dọn dẹp sau dông lốc.

Để người dân sớm ổn định cuộc sống, từ sáng sớm ngày 3/5, chính quyền các địa phương như xã Sơn Thủy, Phú Lương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các tổ chức đoàn thể nhanh chóng bắt tay cùng người dân khắc phục hậu quả. Lãnh đạo địa phương trực tiếp xuống cơ sở thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục trước mắt. Tại các điểm bị ảnh hưởng nặng, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân dọn dẹp cây đổ, sửa chữa, gia cố lại nhà cửa, lợp lại mái bị hư hỏng, khơi thông các tuyến đường bị ách tắc.

Xã Phú Lương là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề, với nhiều nhà dân bị sập, tốc mái; một số công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế bị ảnh hưởng; hệ thống điện và cây xanh hư hỏng, đổ gãy. Sau thiên tai, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động lực lượng dân quân, thôn đội trưởng phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngay trong ngày.

Tại xã Sơn Thuỷ, sáng 4/5, Ban Giám hiệu và thầy cô Trường Tiểu học Sơn Nam (xã Sơn Thủy) đã thăm hỏi, động viên gia đình em Dương Khánh Ngọc học sinh lớp 2A4. Trong trận dông lốc chiều 2/5, gia đình em chịu nhiều thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản. Để việc học tập của em Ngọc không gián đoạn, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường đã chung tay quyên góp, ủng hộ gần 7 triệu đồng.

Đại diện Trường Tiểu học Sơn Nam trao quà động viên em Ngọc và gia đình.

Trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động gia cố nhà cửa, chằng chống mái, cắt tỉa cây xanh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy có thể xảy ra trong thời gian tới.