Cá 'khủng' dạt vào bờ biển Gia Lai là loại cá voi lặn sâu nhất thế giới

TPO - Liên quan đến việc một cá thể cá có kích thước lớn mắc cạn rồi chết tại vùng biển xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, chuyên gia cho biết đây là loài sinh sống chủ yếu ở vùng biển sâu ngoài khơi và rất hiếm khi được quan sát trực tiếp.

Con cá có kích thước lớn mắc cạn﻿ được người dân cố gắng đưa về biển. Clip: Văn Toàn.

Ngày 4/5, thông tin với Tiền Phong, ông Vũ Long – thuộc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES) cho biết, cá thể cá được người dân ở thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, Gia Lai) phát hiện là cá voi mõm khoằm Cuvier, tên khoa học Ziphius cavirostris, một loài cá voi có răng.

Theo ông Long, cá voi mõm khoằm Cuvier là loài sống thiên về vùng biển sâu ngoài khơi, rất hiếm khi được quan sát trực tiếp. Đây là một trong những loài thú có vú lặn sâu nhất thế giới, có thể lặn xuống hàng nghìn mét để kiếm ăn. Vì vậy, nhiều ghi nhận của loài này trên thế giới không đến từ quan sát ngoài biển, mà đến từ các trường hợp mắc cạn.

Cũng theo chuyên gia, việc cá thể này mắc cạn ở vùng biển Gia Lai là một ghi nhận quan trọng, nhất là trong bối cảnh loài này và một số loài cá voi biển sâu đã từng được ghi nhận ở khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ, cũng như qua các hiện vật sọ và xương lưu giữ tại các lăng cá Ông ở Quảng Ngãi, Gia Lai và các địa phương ven biển khác.

Những trường hợp như vậy cần được ghi nhận đầy đủ, khoa học để hiểu rõ hơn về đa dạng thú biển của Việt Nam.

Người dân đưa cá vào bờ để mai táng theo phong tục. Ảnh. Văn Toàn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, chiều 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) phát hiện một con cá lớn mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương ở vùng lưng và mắt.

Ngay sau đó, hàng chục người dân đã tập trung hỗ trợ đẩy cá ra lại biển. Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa nay (4/5), người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Ông Lê Văn Toàn - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội, cho biết người dân đang phối hợp đưa xác con cá kích thước lớn vào bờ để tiến hành chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường và theo tập quán của ngư dân vùng biển.

Theo ông Toàn, con cá có chiều dài ước khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn. Do kích thước lớn nên đã báo cáo chính quyền địa phương để có hỗ trợ.