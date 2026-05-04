Hàng không - Du lịch

Gia Lai:

Tận hưởng bình minh phố biển trên núi Xuân Vân

Trương Định

TPO - Không cần hành trình quá xa hay thử thách khắc nghiệt, chỉ một buổi sớm tinh mơ, du khách đã có thể đặt chân lên đỉnh núi Xuân Vân, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.

Chỉ cách trung tâm phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 1,5km về phía Tây Nam, núi Xuân Vân từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thích vận động và khám phá thiên nhiên khi ghé thăm Quy Nhơn. Dù không quá cao, chỉ hơn 200m so với mực nước biển, tuy nhiên chính độ cao vừa đủ ấy lại tạo nên những điều đặc biệt cho khởi đầu ngày mới.
Anh Lý Vân Nam (SN 1978, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) chia sẻ, mỗi tuần anh cùng hội bạn duy trì 2 buổi leo các điểm quen thuộc như núi Xuân Vân, núi Bà Hỏa, núi Vũng Chua... để rèn luyện sức khỏe, hít thở không khí trong lành buổi sớm. Riêng núi Xuân Vân mất khoảng 30 phút chinh phục, đủ để bắt trọn khoảnh khắc bình minh﻿ rực rỡ trên phố biển.
Cùng với núi Bà Hỏa hay núi Vũng Chua, núi Xuân Vân chính là địa điểm ngắm cảnh rực rỡ nhất tại Quy Nhơn.
Từ trên cao núi Xuân Vân có thể thu trọn vào mắt bờ biển Quy Nhơn﻿ uốn cong mềm mại, làn nước xanh ngắt trải dài và nhịp sống sôi động phía dưới.
Từ sớm tinh mơ, nhiều người đã lên núi Xuân Vân đón bình minh, không quên ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của ngày mới.
Không chỉ là nơi ngắm bình minh, núi Xuân Vân còn mang đến cảm giác thư thái hiếm có. Dọc đường đi, sắc xanh của cây cối, tiếng gió hòa cùng hơi thở của biển tạo nên một không gian trong lành, tách biệt khỏi sự ồn ào của đô thị. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh, tập thể dục buổi sáng hay đơn giản là tìm một góc yên tĩnh để bắt đầu ngày mới đầy năng lượng.
#đón ánh bình minh #núi Xuân Vân #Quy Nhơn #khám phá thiên nhiên #ngắm cảnh Quy Nhơn

