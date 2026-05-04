Tận hưởng bình minh phố biển trên núi Xuân Vân

TPO - Không cần hành trình quá xa hay thử thách khắc nghiệt, chỉ một buổi sớm tinh mơ, du khách đã có thể đặt chân lên đỉnh núi Xuân Vân, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.
Không chỉ là nơi ngắm bình minh, núi Xuân Vân còn mang đến cảm giác thư thái hiếm có. Dọc đường đi, sắc xanh của cây cối, tiếng gió hòa cùng hơi thở của biển tạo nên một không gian trong lành, tách biệt khỏi sự ồn ào của đô thị. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh, tập thể dục buổi sáng hay đơn giản là tìm một góc yên tĩnh để bắt đầu ngày mới đầy năng lượng.