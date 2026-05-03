Du lịch 30/4-1/5: Lâm Đồng, Khánh Hòa 'hốt bạc', Đắk Lắk chỉ vài trăm tỷ

TPO - Dịp lễ 30/4-1/5, Lâm Đồng và Khánh Hòa ghi nhận doanh thu du lịch hàng nghìn tỷ đồng nhờ lượng khách tăng mạnh, trong khi Đắk Lắk chỉ thu được vài trăm tỷ đồng.

Doanh thu du lịch Lâm Đồng cao nhất từ trước tới nay

Ngày 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn tỉnh ước đón khoảng 620.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.420 tỷ đồng.

Du khách ùn ùn kéo ra đảo Phú Quý nghỉ lễ.

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt 70-80%. Riêng phân khúc khách sạn từ 3 đến 5 sao ghi nhận công suất 85-96%, nhiều thời điểm đạt 100%, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm và các điểm du lịch trọng điểm.

Tại khu vực biển, các điểm đến như Mũi Né, bãi tắm Đá Ông Địa và biển Thương Chánh thu hút đông du khách đến vui chơi, tắm biển. Trong khi đó, Đà Lạt đón lượng khách tăng cao khiến nhiều tuyến phố trung tâm thường xuyên đông đúc vào giờ cao điểm.

Trước đó, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25-27/4), Lâm Đồng ghi nhận khoảng 350.000 lượt khách, doanh thu ước đạt gần 770 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt 65-75%, riêng khối khách sạn từ 3-5 sao đạt 80-95%, có thời điểm kín phòng.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Khánh Hoà

Cùng ngày, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà, địa phương này ước đón khoảng 1,5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 7 ngày (từ 25/4-3/5). Tổng thu du lịch ước đạt 2.638 tỷ đồng.

Trong đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Khánh Hòa đón gần 458.000 lượt khách, tăng hơn 25% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 738 tỷ đồng. Kỳ nghỉ 30/4-1/5, địa phương này ghi nhận hơn 1,05 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng.

Biển Khánh Hoà ken đặc người dịp lễ.

Dịp này, sân bay quốc tế Cam Ranh ghi nhận hơn 1.000 lượt chuyến bay cất hạ cánh, trong đó hơn 600 chuyến quốc tế. Ngành đường sắt bổ sung nhiều chuyến tàu trên các tuyến trọng điểm, cùng hệ thống cao tốc, đường bộ thuận lợi giúp phân tán lưu lượng khách.

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí được tổ chức như chương trình nghệ thuật tại Quảng trường 2/4, 16/4; các sự kiện tại khu đô thị biển Vega City; chuỗi hoạt động trải nghiệm, trình diễn và pháo hoa trên đảo Hòn Tre.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà cho biết đã kiểm tra 16 cơ sở, xử phạt một trường hợp vi phạm về giá; đường dây nóng hỗ trợ du khách hoạt động 24/24h; tình hình an ninh trật tự, an toàn du lịch trong toàn kỳ nghỉ được đảm bảo.

Khách đến Đắk Lắk tăng khoảng 18,64%

Theo báo cáo của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong dịp lễ 30/4-1/5, nhiều hoạt động kích cầu du lịch thu hút du khách tham quan và trải nghiệm.

Đông đảo du khách đổ về Quảng trường Nghinh Phong chiêm ngưỡng khinh khí cầu.

Dịp lễ này, tỉnh Đắk Lắk ước đón khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa trên toàn tỉnh, tăng khoảng 18,64% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.300 lượt, tăng khoảng 36,5% so với cùng kỳ; khách nội địa 335.700 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng khách lưu trú ước đạt khoảng 140.000 lượt, tăng 11,11% so với cùng kỳ và tổng thu ước đạt khoảng 347 tỷ đồng, tăng 31,93% so với cùng kỳ 2025.

Trước đó, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 25/4-27/4, tỉnh Đắk Lắk cũng ước đón 123.500 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 180 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng mạnh, ước đạt trên 25% trở lên; lượng khách du lịch và khách lưu trú tăng khá, kéo theo doanh thu du lịch tiếp tục cải thiện.

