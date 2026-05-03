Phú Quốc chưa bao giờ hết hot, du lịch sông nước tạo 'sóng'

TPO - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, du lịch các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lượng khách và doanh thu đều tăng, đặc biệt các điểm đến nổi tiếng, như Phú Quốc, các đảo, tour trải nghiệm sông nước, miệt vườn được nhiều khách chọn.

Tại An Giang, Sở Du lịch tỉnh này cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, địa phương ước đón trên 670.800 lượt khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 39.685 lượt, tăng 39%; lượng khách lưu trú tăng hơn 18%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng gần 27%.

Đáng chú ý, Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của tỉnh, khi đón hơn 164.000 lượt khách, tăng 9%. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 39.000 lượt, tăng hơn 44%; khách lưu trú hơn 72.000 lượt, tăng gần 28%.

Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hút khách trong kỳ nghỉ lễ.

Tính chung hai kỳ nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5), du lịch An Giang đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ; tổng thu đạt 2.338 tỷ đồng, tăng gần 61% cùng kỳ. Công suất phòng phân khúc 4-5 sao đạt trên 90%, các phân khúc còn lại đạt khoảng 65-70%. Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón gần 309.600 lượt khách, tăng 34%; trong đó khách quốc tế đạt 82.000 lượt, tăng gần 90%.

Tại Vĩnh Long, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh này cho biết, tính chung dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tỉnh đón hơn 203.000 lượt khách, tăng hơn 10% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 25.500 lượt, tăng hơn 11% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 188 tỷ đồng, tăng gần 15% cùng kỳ.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 60%, một số nơi cơ sở lưu trú đạt công suất từ 85-90%.

Tại TP. Cần Thơ, từ 26/4-1/5, Thành phố ước đón khoảng 650.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 31.880 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 766 tỷ đồng. Riêng 2 ngày cao điểm 30/4 và 1/5, lượng khách đổ về Cần Thơ tăng mạnh, với khoảng 236.000 lượt, trong đó khoảng 12.700 lượt khách quốc tế.

Tại Đồng Tháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh này thông tin, trong 9 ngày nghỉ lễ (từ ngày 25/4-3/5), toàn tỉnh đón hơn 669.400 lượt khách du lịch, tăng 110% so với cùng kỳ. Trong đó có 18.200 lượt khách quốc tế, tăng 17% so cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt 240 tỷ đồng, tăng 95% so cùng kỳ.

Khách du lịch tham quan cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Với vùng đất Cà Mau, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh thông tin, tỉnh đã đón hơn 397.200 lượt khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch ước đạt 372 tỷ đồng, tăng trên 19% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch các địa phương đánh giá, trong dịp lễ vừa qua, với lịch nghỉ dài ngày, 2 kỳ nghỉ gần nhau, nên lượng khách du lịch, đặc biệt khách lưu trú qua đêm đều tăng mạnh. Trong đó, An Giang có nhiều điểm đảo, thu hút đông khách du lịch tìm tới. Với các tỉnh còn lại, các tour, tuyến du lịch trải nghiệm sông nước, miệt vườn, các điểm đến tại cồn, cù lao được nhiều khách chọn.

Dịp này, các tỉnh cũng tổ chức nhiều sự kiện thu hút du khách, như lễ Giỗ Tổ Vua Hùng, Lễ hội bánh dân gian, đua xe mô tô tại Cần Thơ; Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp, Lễ khánh thành Đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Đồng Tháp...

Công tác quản lý nhà nước về du lịch, lưu trú, an toàn thực phẩm được các địa phương siết chặt. Tình trạng nâng giá, ép giá, chèo kéo du khách không xảy ra, góp phần giữ hình ảnh điểm đến.

Ngành du lịch các địa phương cũng đối mặt nhiều thách thức, như chi phí di chuyển tăng cao do giá xăng dầu cao, xu hướng du lịch gần lên ngôi, giá vé máy bay duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng, mưa trái mùa ở phía Nam trong dịp lễ cũng phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch ngoài trời của du khách.