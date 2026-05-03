Khách quốc tế đến Việt Nam tăng kỷ lục

TPO - Với gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay đối với giai đoạn đầu năm. Điều này không chỉ khẳng định sức hút của điểm đến Việt Nam mà còn mang lại doanh thu lữ hành hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo các số liệu vừa công bố của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 4, Việt Nam đã đón hơn 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 8,8 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước và chính thức xác lập mức kỷ lục cao nhất của 4 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn cung khách du lịch lớn nhất của Việt Nam với gần 6,4 triệu lượt khách trong 4 tháng. Trong đó, thị trường Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,85 triệu lượt, bám sát ngay sau là Hàn Quốc với gần 1,65 triệu lượt. Các thị trường châu Á nổi bật khác phải kể đến Đài Loan (hơn 433.000 lượt), Ấn Độ (hơn 324.000 lượt) và Nhật Bản (hơn 309.000 lượt).

Đặc biệt, thị trường châu Âu ghi nhận sự tăng trưởng bùng nổ khi đạt gần 1,6 triệu lượt khách, tăng hơn 53% so với cùng kỳ. Gây ấn tượng mạnh nhất là du khách đến từ Nga với hơn 504.000 lượt người, tăng vọt tới 303% so với 4 tháng đầu năm trước. Khu vực châu Mỹ cũng đóng góp hơn 514.000 lượt khách, trong đó du khách Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 385.000 lượt.

Động lực chính tạo nên sự bứt phá này đến từ môi trường chính trị - xã hội ổn định và an toàn của Việt Nam. Thêm vào đó, việc áp dụng các chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, kết hợp với các hoạt động xúc tiến quảng bá được chuyên nghiệp hóa đã giúp thu hút mạnh mẽ du khách toàn cầu. Hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, bắt kịp xu hướng cùng chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao cũng là những nền tảng quan trọng giữ chân du khách.

Cùng với lượng khách quốc tế dồi dào và sự nhộn nhịp của du khách nội địa trong các kỳ nghỉ lễ, Tết, doanh thu từ du lịch lữ hành đã gặt hái được những kết quả rất tích cực. Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu lữ hành ước tính đạt tới 31.900 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đồng thời tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.

Sự lan tỏa kinh tế này được thể hiện rõ nét qua mức tăng trưởng doanh thu lữ hành mạnh mẽ ở nhiều địa phương trọng điểm. Dẫn đầu đà tăng trưởng là Cần Thơ (tăng hơn 16%) và Hải Phòng (tăng gần 14%). Các thành phố lớn khác cũng duy trì phong độ tốt như Thủ đô Hà Nội tăng 11,5%, Đà Nẵng tăng gần 9% và TPHCM tăng gần 8%.