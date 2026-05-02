Cần Giờ 2026: Đánh thức 'nàng công chúa ngủ quên' bằng kỳ tích hạ tầng

VnExpress Marathon Green Paradise 2026 không chỉ là một giải chạy, mà còn là hành trình xuyên thời gian để chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Cần Giờ. Giữa không gian di sản của Rừng Sác, một siêu đô thị biển đang trỗi dậy, định hình lại chuẩn mực sống xanh tại cửa ngõ TP.HCM.

Khi bình minh chạm ngõ

Nếu có một khoảnh khắc đại diện cho tương lai Cần Giờ, đó là bình minh tại Vinhomes Green Paradise. Khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua làn sương mỏng từ cửa biển, toàn khu hiện lên như một bức tranh được sắp đặt tinh tế.

Một năm trước, nơi đây vẫn chủ yếu là vùng bãi bồi ven biển – nơi phù sa và cát nối dài ra phía chân trời, dấu chân người còn thưa thớt. Bình minh khi ấy chạm xuống mặt nước mênh mang, phản chiếu một Cần Giờ còn nguyên sơ, tĩnh lặng.

Nhưng chỉ sau 365 ngày, khung cảnh ấy đã đổi khác rõ rệt. Trong ánh sáng sớm đầu tháng 5, những tuyến đại lộ rộng mở dần hiện hình, kéo dài qua từng phân khu đang thành hình. Mặt đường mới trải phẳng, sạch và thoáng, trở thành nơi ghi dấu bước chân của hơn 5.000 vận động viên tham dự giải chạy.

Giữa không gian rộng lớn nhịp chuyển động của một siêu đô thị tương lai đã hiện hữu, xen lẫn với gió biển và hương rừng ngập mặn – tất cả tạo nên một khoảnh khắc rất đặc biệt: bình minh của một vùng đất đang thức giấc.

Tốc độ của tầm nhìn

Ấn tượng lớn nhất với hàng nghìn vận động viên là sự thay đổi nhanh chóng của khu vực. Chỉ sau một năm, từ những công trường đang hình thành, nơi đây đã trở thành một hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh.

Cung đường chạy không còn đơn điệu mà mở ra những đại lộ rộng rãi, mặt đường phẳng mịn, bao quanh bởi cảnh quan đa tầng. Một số khu thấp tầng ven biển đã dần thành hình rõ nét. Những công trình không chỉ được xây dựng nhanh mà còn hài hòa với hệ sinh thái bản địa.

Đó không đơn thuần là tốc độ thi công, mà là nhịp hiện thực hóa của một tầm nhìn, đưa Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

Sợi dây kết nối di sản

Rời khu đô thị hiện đại, runner bước vào không gian Rừng Sác. Một bên là nhịp sống đô thị đang hình thành, một bên là hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sơ.

Dưới tán đước đan xen, không khí mát lành như “máy điều hòa” tự nhiên tiếp thêm năng lượng cho từng bước chạy. Sự liền kề giữa đô thị và rừng tạo nên giá trị khác biệt: con người không phải lựa chọn giữa tiện nghi và thiên nhiên, bởi cả hai cùng tồn tại trong một chỉnh thể.

Lời chào từ thành phố biển

Trước giờ xuất phát, đêm pháo hoa kỷ niệm 30/4 đã biến bầu trời Cần Giờ thành sân khấu ánh sáng rực rỡ. Pháo hoa tầm cao phản chiếu trên mặt biển gợi mở viễn cảnh về một trung tâm du lịch – giải trí mới.

Âm thanh ấy không chỉ là lời chào mừng, mà còn là tuyên bố: Cần Giờ đã sẵn sàng cho một vị thế khác.

Giải chạy khép lại với những nụ cười và sự thán phục. Sau mỗi km, thông điệp dần rõ ràng: Cần Giờ không còn là tiềm năng – mà là hiện thực.

Về nhì nội dung marathon nữ 42km, runner Lê Thị Hà bày tỏ bất ngờ trước sự thay đổi của hạ tầng và diện mạo đô thị chỉ trong thời gian ngắn. Chị đánh giá cao các cung đường rộng, đạt tiêu chuẩn đo đạc chuyên nghiệp, vượt trội so với nhiều giải từng tham gia. Đặc biệt, trải nghiệm chạy giữa rừng ngập mặn ven biển với khí hậu mát mẻ mang lại cảm giác hiếm có.

Chị cũng ủng hộ mô hình đô thị kết hợp du lịch tại đây, bởi không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn biến Cần Giờ thành điểm đến nghỉ dưỡng – thể thao lý tưởng. Không giấu sự hào hứng, chị chia sẻ mong muốn sở hữu một không gian sống tại đây để nghỉ dưỡng và rèn luyện mỗi ngày.

Sự kết hợp giữa VnExpress Marathon và “tọa độ xanh” Vinhomes Green Paradise đang tạo sức hút lớn. Người ta đến để chạy, nhưng ra về với niềm tin về một đô thị biển tầm cỡ quốc tế đang hình thành với tốc độ ấn tượng.