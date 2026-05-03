Du lịch biển đảo giúp Hải Phòng, Quảng Ninh 'hái ra tiền'

TPO - Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vừa qua, các địa phương vùng Đông Bắc Bộ ghi nhận lượng khách lớn, trong đó Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục nổi bật với du lịch biển đảo, còn Bắc Ninh hút khách nhờ các điểm đến văn hóa, sinh thái, tâm linh.

Biển đảo giữ vai trò chủ lực

Kỳ nghỉ lễ vừa qua tiếp tục cho thấy sức hút mạnh của du lịch Đông Bắc, đặc biệt là các sản phẩm biển đảo, nghỉ dưỡng, di sản và du lịch văn hóa.

Quảng Ninh đón khoảng 910.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5; Hải Phòng đón hơn 531.000 lượt khách; riêng Bắc Ninh ước đạt 600.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4-1/5.

Bãi tắm Đồ Sơn đông nghịt người đến tắm biển dịp nghỉ lễ.

Tính chung 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Quảng Ninh ước đón hơn 1,3 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa khoảng hơn 1,2 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 70.000 lượt, khách lưu trú ước đạt 530.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 4.165 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các điểm đến biển đảo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt dòng khách. Vịnh Hạ Long đón khoảng 70.260 lượt khách trong 4 ngày nghỉ; đặc khu Vân Đồn đạt 115.000 lượt; đặc khu Cô Tô đạt 20.570 lượt; xã Cái Chiên đạt 4.420 lượt. Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đón 41.600 lượt khách, khu di tích Bạch Đằng đón 14.430 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh đạt 24.650 lượt, Công viên Sun World Hạ Long đạt 52.000 lượt.

Tại Hải Phòng, du lịch biển cũng là điểm sáng trong kỳ nghỉ. Thành phố ước đón hơn 531.000 lượt khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng nghỉ, lưu trú bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65%, riêng các ngày cao điểm 30/4 và 1/5, nhiều cơ sở lưu trú đạt 90, 100%.

Du khách 'đổ bộ' cảng tàu đặc khu Cô Tô.

Cát Bà và Đồ Sơn tiếp tục là hai trọng điểm hút khách của Hải Phòng. Dịp nghỉ lễ, đặc khu Cát Hải đón khoảng 87.000 lượt khách, trong đó có hơn 11.400 lượt khách quốc tế. Các bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 đông kín khách trong những ngày cao điểm, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, du thuyền đạt tỷ lệ sử dụng từ 80 đến 100%.

Điểm khác biệt tại Cát Bà năm nay là dù lượng khách tăng cao, tình trạng ùn tắc, du khách chờ phà kéo dài tại bến Đồng Bài, Cái Viềng đã giảm rõ rệt. Theo địa phương, việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến đỗ và làn đường dẫn xuống phà giúp tăng công suất chuyên chở. Đường dẫn ra bến phà có 3 làn ô tô, mặt bến có thể đỗ cùng lúc 3 phà lớn; mỗi phà có sức chứa khoảng 20 ô tô cùng hàng trăm xe máy và người đi bộ. Ngoài phà, du khách còn có thêm lựa chọn di chuyển ra đảo bằng cáp treo, xuồng cao tốc, xe buýt.

Đồ Sơn đón hơn 300.000 lượt khách đến tắm biển, vui chơi và thưởng thức ẩm thực. Ngoài các bãi tắm truyền thống như khu 1, khu 2, Hòn Dáu, năm nay Đồ Sơn đưa vào quản lý, vận hành bãi tắm nhân tạo miễn phí dài khoảng 2km, có bờ cát trắng, hàng dừa xanh, thu hút hàng vạn khách mỗi ngày.

Bắc Ninh hút khách văn hóa, sinh thái

Bên cạnh hai địa phương ven biển, Bắc Ninh cũng ghi nhận lượng khách lớn nhờ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể thao trong kỳ nghỉ lễ. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4-1/5, lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm trên địa bàn tỉnh ước đạt 600.000 lượt, tăng bình quân 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Một số điểm du lịch của Bắc Ninh ghi nhận mức tăng từ 40 đến 60% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường tuyên truyền, quảng bá. Các điểm đến nổi bật gồm Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý, khu du lịch sinh thái Bầu Tiên.

Du khách xem rước kiệu các vua Lý ở hội Đền Đô dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Nếu Quảng Ninh và Hải Phòng nổi bật với biển đảo, Bắc Ninh tạo dấu ấn bằng không gian văn hóa, tâm linh, sinh thái và lễ hội. Trong kỳ nghỉ lễ, du khách đến Bắc Ninh không chỉ tham quan các di tích, danh thắng mà còn trải nghiệm những hoạt động văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội Đền Đô, rước kiệu các vua Lý và các không gian du lịch sinh thái như Suối Mỡ.

Kỳ nghỉ lễ vừa qua cho thấy du lịch Quảng Ninh giữ vai trò trung tâm với vịnh Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô, Cái Chiên và chuỗi di sản Yên Tử. Hải Phòng nổi bật với Cát Bà, Đồ Sơn và hệ thống sản phẩm biển, đảo, vui chơi giải trí. Bắc Ninh bổ sung chiều sâu bằng du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái.

Nhu cầu du lịch ngắn ngày, nghỉ dưỡng biển đảo và trải nghiệm văn hóa hiện rất hút khách. Các địa phương Đông Bắc đang đặt mục tiêu nâng chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng, giảm áp lực cục bộ và phát triển thêm sản phẩm mới để kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách trong thời gian tới.