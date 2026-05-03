Hàng không - Du lịch

Quảng Ninh:

Nhiều người tranh thủ tắm biển Bãi Cháy ngày cuối nghỉ lễ

Quốc Nam

TPO - Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ thời tiết trở rét và có mưa, nhiều khách du lịch vẫn ra bãi biển thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh để đi dạo và tắm biển.

Hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết tại Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh trở lạnh và có mưa, nhiệt độ dao động 26-28 độ C, hàng nghìn người dân và khách du lịch vẫn đổ ra bãi biển để tắm biển.
Trên bãi biển chật kín người tắm, đi dạo.
Các hàng quán dọc bãi tắm chật kín khách du lịch.
Các em nhỏ được bố mẹ đưa đi tắm biển cùng gia đình.
Anh Hoàng Văn Quân (trú tỉnh Hưng Yên) cho biết cùng gia đình đến Quảng Ninh chơi suốt kỳ nghỉ lễ vừa qua. "Chúng tôi đi nhiều nơi ở Quảng Ninh và chọn hai ngày cuối tuần của kỳ nghỉ tại Khu du lịch Bãi Cháy để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với công việc. Thời tiết tuy hơi lạnh nhưng tôi vẫn đưa con xuống biển để tắm", anh Quân chia sẻ.
Nhiều hoạt động trên biển như dù lượn, lướt sóng... vẫn diễn ra.
Các bạn trẻ thỏa thích thả dáng và chụp ảnh check-in
Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, địa phương đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút khách du lịch đến trong dịp hè này như chương trình pháo hoa, lễ hội Carnaval, các chương trình đón tàu biển quốc tế ....

Báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tổng số khách du lịch đến địa phương này trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 ước đạt 910.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng.

Cùng với kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ trước đó, trong 7 ngày nghỉ lễ vừa qua, Quảng Ninh đã đón 1.345.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 4.165 tỷ đồng.

