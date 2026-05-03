Nhiều người tranh thủ tắm biển Bãi Cháy ngày cuối nghỉ lễ

Báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tổng số khách du lịch đến địa phương này trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 ước đạt 910.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng.

Cùng với kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ trước đó, trong 7 ngày nghỉ lễ vừa qua, Quảng Ninh đã đón 1.345.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 4.165 tỷ đồng.