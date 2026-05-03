Hàng không - Du lịch

Ninh Bình:

Xem lễ rước nước, rước rồng độc nhất vô nhị ở Tràng An

Minh Đức - Vũ Quỳnh - Bùi Tuấn

TPO - Sáng 3/5, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình diễn ra Lễ hội Tràng An năm 2026. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước nước, rước rồng trên sông Sào Khê về đền Suối Tiên, nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.

Lễ hội Tràng An được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người đã có công trong sự nghiệp gìn giữ nước nhà. Theo truyền thuyết, Đức Thánh Quý Minh Đại Vương là một trong ba anh em, ba vị tướng đã được phong Thánh (Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh), là người có công trấn ải Sơn Nam (thuộc Hoa Lư tứ trấn), bảo vệ đất nước thời Hùng Vương thứ 18.
Tràng An nhìn từ trên cao.
Ngay từ sáng sớm, khu vực bến thuyền Tràng An đã đông kín du khách. Tại bến thuyền, hàng nghìn chiếc thuyền tề tựu, nối thành hàng dài, chờ giờ xuất phát. Không khí lễ hội rộn ràng lan tỏa khắp không gian non nước hùng vĩ.
Lễ hội Tràng An năm 2026 có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc; trong đó, điểm nhấn là nghi thức rước nước, rước rồng trên sông Sào Khê về đền Suối Tiên, nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.
Sau hồi trống khai hội, các đại biểu cùng du khách tham gia nghi thức rước thuyền rồng, rước nước theo phong tục cổ truyền. Trong hành trình hơn 5km đường thủy trên dòng sông Sào Khê, đoàn thuyền len lỏi qua các hang động, lần lượt cử hành các nghi thức rước rồng, rước kiệu, rước nước và dâng lễ tại đền Suối Tiên.
Để thực hiện nghi lễ rước nước, một người được chọn đóng vai Vua, cùng đoàn tùy tùng tiến ra giữa sông Sào Khê lấy nước thiêng, sau đó rước về dâng tại đền thờ Thánh Quý Minh Đại Vương.
Các đại biểu thực hiện nghi thức lấy nước thiêng.
Nghi lễ rước nước mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa con người với sông nước Tràng An.
Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, dọc hành trình lễ hội, du khách còn được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia như hát xẩm, chèo, ca trù, cồng chiêng, quan họ, nhã nhạc cung đình Huế…
Hàng nghìn người dân và du khách thập phương ngồi trên thuyền xuôi theo đoàn rước, hòa mình vào không khí lễ hội linh thiêng và tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Các đại biểu thực hiện lễ dâng hương tại đền thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.
