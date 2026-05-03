Huế, Đà Nẵng bội thu du lịch lễ hội

TPO - Trong tuần nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5, Đà Nẵng đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tổng doanh thu trên 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025; TP. Huế đạt doanh thu trên 2.300 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ; Quảng Ngãi đón 720.000 lượt khách, tăng 62%, doanh thu 532 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng khách lấp gần kín khách sạn 4-5 sao

Chiều 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP. Đà Nẵng cho hay, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng từ ngày 25/4-3/5 đạt hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế hơn 621.000 lượt, tăng 24%.

Du khách chen chân trong chợ Cồn dịp lễ. Ảnh: Thanh Hiền.

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75-80%; trong đó công suất khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 90-95%.

Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong dịp này, thành phố cũng đón 1 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Tiên Sa, đưa 1.500 du khách và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ (Hồng Công) đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, Rừng dừa Cẩm Thanh…

Công suất khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 90-95%. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo Sở VHTTDL Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách trong dịp này nhờ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật. Đồng thời, việc truyền thông, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Một số sự kiện, hoạt động hấp dẫn như khai trương mùa du lịch biển, lễ hội áo dài, gala “Tổ quốc bình yên”, các chương trình văn hoá nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn…

Huế bội thu

Chiều 3/5, bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế - thông tin trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4-3/5, toàn thành phố đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt (tăng 129%), khách nội địa đạt 446.000 lượt (tăng 59,5%). Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85%; công suất phòng bình quân đạt khoảng 99%.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Huế đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 24-28/4), Huế cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh với khoảng 395.000 lượt, trong đó có gần 98.700 khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng; công suất phòng khách sạn bình quân trên 90%, riêng ngày cao điểm đạt khoảng 99%. An ninh trật tự trong suốt kỳ nghỉ được đảm bảo ổn định.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, TP. Huế đón khoảng 2,67 triệu lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt, khách nội địa hơn 1,53 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 6.234,2 tỷ đồng, tăng 70,5%.

Quảng Ngãi tăng trên 70% lượng khách và doanh thu trong dịp lễ

Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, tổng lượt khách đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 720.000 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu ước đạt 532 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 8.000 lượt, tăng 65%. Tổng lượt khách lưu trú đạt khoảng 418.000 lượt, công suất sử dụng phòng trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 70%.

Trong 7 ngày nghỉ lễ, Quảng Ngãi đón hơn 720.000 khách, doanh thu đạt 532 tỷ đồng.

Tại một số địa bàn du lịch trọng điểm như Lý Sơn, Măng Đen… công suất phòng đạt 90 đến 95%, nhiều cơ sở lưu trú tại phường Kon Tum ghi nhận công suất trên 90%.

Các điểm đến thu hút đông du khách phân bố ở cả khu vực phía đông và phía tây của tỉnh. Trong đó, xã Măng Đen đón khoảng 65.000 lượt khách; đặc khu Lý Sơn khoảng 17.000 lượt; phường Kon Tum khoảng 32.000 lượt; phường Cẩm Thành khoảng 18.000 lượt; phường Sa Huỳnh khoảng 40.000 lượt; xã Bình Sơn khoảng 35.000 lượt; xã Mộ Đức khoảng 17.000 lượt.

Xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) đón khoảng 65.000 lượt khách.

Bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, lượng khách tăng mạnh và phân bổ rộng trên toàn tỉnh cho thấy du lịch Quảng Ngãi ngày càng khẳng định được thương hiệu và sức hút, trở thành lựa chọn của du khách trong dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, sự kiện phục vụ du khách, gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng và sản phẩm mới, qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm, quảng bá hình ảnh, văn hóa và thương hiệu du lịch của địa phương.

​