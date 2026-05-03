Sau nghỉ lễ, chứng khoán bước vào giai đoạn nhạy cảm?

TPO - Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường chứng khoán được dự báo bước vào giai đoạn nhạy cảm khi VN-Index đang tiệm cận vùng đỉnh cũ, trong khi thanh khoản suy yếu và áp lực chốt lời gia tăng. Diễn biến ngắn hạn nhiều khả năng phân hóa theo hai kịch bản, tùy thuộc vào sức mạnh dòng tiền và các yếu tố vĩ mô.

Kéo trụ, dòng tiền suy yếu

Thị trường chứng khoán tháng 4 ghi nhận một nhịp tăng đáng chú ý, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế. Ngay trong tuần đầu tháng, VN-Index duy trì trạng thái thận trọng quanh vùng 1.670 điểm trước khi bùng nổ mạnh mẽ sau thông tin nâng hạng từ FTSE Russell ngày 8/4.

Tính đến ngày 29/4, VN-Index dao động quanh 1.854 điểm. Chỉ số có thời điểm tiến gần vùng đỉnh cũ, đồng thời áp lực chốt lời đã bắt đầu xuất hiện trước kỳ nghỉ lễ dài. Dù điểm số tăng mạnh, thanh khoản lại có xu hướng suy giảm. Giá trị giao dịch bình quân tháng 4 chỉ đạt khoảng 24.300 tỷ đồng/phiên, giảm 20% so với tháng trước. Nguyên nhân không loại trừ đến từ việc lãi suất huy động tăng lên vùng 8-9%, thậm chí chạm 10% ở một số kỳ hạn dài, khiến một phần dòng tiền quay lại kênh tiết kiệm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 4, nhưng cường độ đã giảm so với tháng 3. Giá trị bán ròng trong tháng 4 khoảng 14.000 tỷ đồng, thấp hơn mức gần 18.000 tỷ đồng của tháng trước.

Về nhóm ngành, ngân hàng và các bluechip, đặc biệt là nhóm liên quan Vingroup như VIC, VHM, cùng các mã như STB, TCB đóng vai trò dẫn dắt chính, đóng góp hơn một nửa mức tăng của chỉ số. Riêng VIC và VHM đóng góp tới 150 điểm tăng.

Nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi các mã vốn hóa lớn chịu áp lực chốt lời, trong khi nhóm midcap như NVL, DXG, DIG lại hút tiền nhờ câu chuyện từ mùa đại hội cổ đông.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi nhóm năng lượng sau giai đoạn tăng nóng trước đó, còn nhóm đầu tư công duy trì trạng thái đi ngang khi tiến độ giải ngân chưa tạo đột phá.

Rủi ro hình thành đỉnh ngắn hạn

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.820 điểm. Tuy nhiên, khi tiến gần vùng đỉnh 1.890 - 1.900 điểm, thị trường bắt đầu chịu áp lực bán rõ rệt, đặc biệt từ nhóm cổ phiếu Vingroup sau giai đoạn tăng mạnh.

Sau 5 tuần tăng liên tiếp từ vùng 1.600 điểm, VN-Index đang đối mặt với rủi ro hình thành đỉnh ngắn hạn và có thể điều chỉnh trở lại vùng hỗ trợ.

Giai đoạn tháng 4 cũng trùng với mùa đại hội cổ đông và công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 - thời điểm nhà đầu tư đánh giá lại định giá doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng. Bước sang tháng 5, thị trường sẽ chịu tác động nhiều hơn từ các yếu tố vĩ mô như lạm phát, tỷ giá và diễn biến giá dầu trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông.

Trong khi đó, nhóm phân tích của Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng chiến lược phù hợp là tận dụng các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để giải ngân vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là các mã có khả năng được thêm vào rổ chỉ số của FTSE Russell hoặc doanh nghiệp đầu ngành có định giá hấp dẫn.

VFS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60-70%, đồng thời thận trọng với các mã đã tăng nóng do áp lực “Sell in May” có thể xuất hiện sau mùa báo cáo quý I.

Nhóm phân tích cũng đưa ra hai kịch bản cho thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Kịch bản tích cực (xác suất 50%) là VN-Index vượt vùng kháng cự 1.877 điểm để tiếp tục xu hướng tăng, dù dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu trụ. Ngược lại, kịch bản thận trọng (50%) là chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.800 điểm hoặc thấp hơn nếu các yếu tố rủi ro như địa chính trị và tỷ giá diễn biến tiêu cực.

Nhìn chung, sau giai đoạn tăng mạnh, thị trường đang bước vào nhịp “kiểm định lại kỳ vọng”. Dòng tiền không rút ra hoàn toàn mà có xu hướng chọn lọc hơn, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn, nhưng cũng đi kèm rủi ro điều chỉnh ngắn hạn cần được quản trị chặt chẽ.