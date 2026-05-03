Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Bùng nổ' du lịch Cửa Lò, Sầm Sơn

Thu Hiền - Hoài Nam - Phạm Trường

TPO - Thời tiết thuận lợi cùng kỳ nghỉ kéo dài đã khiến các điểm du lịch biển tại Bắc Trung Bộ như Cửa Lò, Sầm Sơn, Thiên Cầm… thu hút lượng lớn du khách trong dịp lễ 30/4-1/5. Nhiều khu lưu trú đạt công suất phòng gần 100%, doanh thu du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngày 3/5, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, lượng khách đến Nghệ An trong kỳ nghỉ lễ tăng mạnh, tập trung chủ yếu tại các khu du lịch biển, điểm du lịch văn hóa - tâm linh và các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng.

Theo thống kê, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 kéo dài, toàn tỉnh Nghệ An ước đón khoảng hơn 1,2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 420.000 lượt. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt trên 70%; riêng các ngày cao điểm như 25/4, 30/4, 1/5 và 2/5 đạt khoảng 90%.

Tổng thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh ước đạt hơn 2.190 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch khoảng 846 tỷ đồng.

tp-8.jpg
Hàng vạn du khách về thăm quê Bác ngày 30/4.

Nhiều khu, điểm du lịch ghi nhận lượng khách tăng cao. Các điểm du lịch văn hóa - lịch sử như Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Đền Ông Hoàng Mười hay Di tích quốc gia đặc biệt KM0 cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, dâng hương.

Tại các điểm du lịch biển như biển Cửa Lò, biển Quỳnh, Cửa Hiền, lượng khách tăng cao trong suốt kỳ nghỉ. Riêng Cửa Lò đón hơn 500.000 lượt khách, trong đó hơn 150.000 lượt khách lưu trú, doanh thu ước đạt trên 400 tỷ đồng.

tp-1.jpg
Khu du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh Thanh Hóa về lượt du khách dịp lễ.

Không chỉ Nghệ An, nhiều địa phương Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong dịp lễ năm nay.

Tại Hà Tĩnh, ngành du lịch ước đón hơn 500.000 lượt khách trong 9 ngày nghỉ lễ, trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 79.800 lượt, gồm 78.489 lượt khách nội địa và 1.311 lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều khu du lịch biển như Biển Thiên Cầm, Biển Xuân Thành, Biển Lộc Hà đạt công suất phòng 100% trong các ngày cao điểm.

Trong khi đó, Thanh Hóa ghi nhận khoảng 1,72 triệu lượt khách trong hai kỳ nghỉ lễ, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Riêng kỳ nghỉ 30/4-1/5, địa phương này đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Các điểm đến hút khách tại Thanh Hóa gồm biển Sầm Sơn với khoảng 1,2 triệu lượt khách, cùng các khu du lịch Biển Hải Tiến, Biển Hải Hòa và Pù Luông.

Thu Hiền - Hoài Nam - Phạm Trường
#du lịch #biển #Bắc Trung Bộ #nghệ an #hà tĩnh #thanh hóa #du lịch biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe