'Bùng nổ' du lịch Cửa Lò, Sầm Sơn

TPO - Thời tiết thuận lợi cùng kỳ nghỉ kéo dài đã khiến các điểm du lịch biển tại Bắc Trung Bộ như Cửa Lò, Sầm Sơn, Thiên Cầm… thu hút lượng lớn du khách trong dịp lễ 30/4-1/5. Nhiều khu lưu trú đạt công suất phòng gần 100%, doanh thu du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngày 3/5, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, lượng khách đến Nghệ An trong kỳ nghỉ lễ tăng mạnh, tập trung chủ yếu tại các khu du lịch biển, điểm du lịch văn hóa - tâm linh và các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng.

Theo thống kê, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 kéo dài, toàn tỉnh Nghệ An ước đón khoảng hơn 1,2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 420.000 lượt. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt trên 70%; riêng các ngày cao điểm như 25/4, 30/4, 1/5 và 2/5 đạt khoảng 90%.

Tổng thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh ước đạt hơn 2.190 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch khoảng 846 tỷ đồng.

Hàng vạn du khách về thăm quê Bác ngày 30/4.

Nhiều khu, điểm du lịch ghi nhận lượng khách tăng cao. Các điểm du lịch văn hóa - lịch sử như Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Đền Ông Hoàng Mười hay Di tích quốc gia đặc biệt KM0 cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, dâng hương.

Tại các điểm du lịch biển như biển Cửa Lò, biển Quỳnh, Cửa Hiền, lượng khách tăng cao trong suốt kỳ nghỉ. Riêng Cửa Lò đón hơn 500.000 lượt khách, trong đó hơn 150.000 lượt khách lưu trú, doanh thu ước đạt trên 400 tỷ đồng.

Khu du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh Thanh Hóa về lượt du khách dịp lễ.

Không chỉ Nghệ An, nhiều địa phương Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong dịp lễ năm nay.

Tại Hà Tĩnh, ngành du lịch ước đón hơn 500.000 lượt khách trong 9 ngày nghỉ lễ, trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 79.800 lượt, gồm 78.489 lượt khách nội địa và 1.311 lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều khu du lịch biển như Biển Thiên Cầm, Biển Xuân Thành, Biển Lộc Hà đạt công suất phòng 100% trong các ngày cao điểm.

Trong khi đó, Thanh Hóa ghi nhận khoảng 1,72 triệu lượt khách trong hai kỳ nghỉ lễ, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Riêng kỳ nghỉ 30/4-1/5, địa phương này đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Các điểm đến hút khách tại Thanh Hóa gồm biển Sầm Sơn với khoảng 1,2 triệu lượt khách, cùng các khu du lịch Biển Hải Tiến, Biển Hải Hòa và Pù Luông.