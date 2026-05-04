Hà Nội sắp tăng nhiệt nhưng chưa hết không khí lạnh: Bao giờ có đợt tiếp theo?

HHTO - Từ 5/5, nhiệt độ Hà Nội tăng dần, nhưng không khí lạnh sẽ còn về. Bao giờ miền Bắc đón đợt không khí lạnh tiếp theo và ảnh hưởng đến Hà Nội ra sao?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội đang mát do gió mùa Đông Bắc đầu tháng 5. · Từ mai, nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ. · Không khí lạnh có thể quay lại vào khoảng 8 - 9/5, dự báo lại gây mưa dông.

Hà Nội đang có gió mùa Đông Bắc, trời rất mát. Thậm chí sáng sớm nay, 4/5, nhiều người còn thấy hơi lạnh. Đến chiều nay, nhiệt độ cảm nhận cũng chỉ ở mức 26 - 27oC, trời mát đến mức này quả thật là hiếm hoi ở thời điểm đầu tháng 5.

Không khí lạnh sẽ suy yếu dần từ khoảng tối nay, nên từ mai, 5/5, nhiệt độ Hà Nội tăng dần. Tuy nhiên, mức tăng nhiệt ở Hà Nội không mạnh, chiều mai cũng chỉ khoảng 31 - 32oC, trời có nắng, khô ráo, khá giống mùa Thu.

Trong khoảng 2 ngày sau đó, nhiệt độ có thể nhích lên chút nữa, nhưng không đến ngưỡng nắng nóng (là mức 35oC trở lên).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 5/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và mặc dù ngày mai, 5/5, đã là bắt đầu tiết Lập Hạ, nhưng không khí lạnh vẫn chưa hết.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tiếp theo vào khoảng ngày 8/5 - 9/5. Diễn biến thời tiết có thể tương đối giống như đợt không khí lạnh hiện tại: Có gây mưa dông, có làm giảm nhiệt.

Đợt không khí lạnh tiếp theo dự báo cũng ảnh hưởng đến Hà Nội trong cùng thời gian trên, gây mưa, dông vào 8/5 - 9/5; nhiệt độ cũng giảm nhưng không giảm mạnh bằng hiện tại, dù sao trời cũng sẽ mát.

Dự báo mưa dông diện rộng ở miền Bắc vào sáng 8/5 do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tiếp theo. Ảnh: Ventusky, ICON.

Có thể thấy, tính quy luật của thời tiết dường như đang giảm. Ở miền Bắc, mùa Đông vừa rồi rất ấm, ít có không khí lạnh; đến đầu Hè lại liên tục có những đợt gió mùa Đông Bắc và mát lạnh. Dù sao, từ hôm nay đến khoảng 7/5, ở Hà Nội thời tiết tốt, thuận tiện cho sinh hoạt. Người dân lưu ý khả năng mưa dông quay lại từ 8/5 - 9/5 để chủ động sắp xếp kế hoạch công việc, di chuyển.