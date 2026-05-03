Vàng giả khó phát hiện xuất hiện ở Trung Quốc: Chất gì được pha vào vàng?

HHTO - Có những kẻ lừa đảo đã trộn một chất vào vàng để làm vàng giả mà rất khó bị phát hiện, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Đó là chất gì, và người mua phải làm gì để tránh mua phải vàng giả?

Tóm tắt nhanh: · Một số vụ việc tại Trung Quốc cho thấy rhenium có thể được trộn vào vàng để tạo vàng giả. · Giá rhenium thấp hơn nhiều so với vàng, tạo động cơ cho hành vi gian lận khi giá vàng tăng. · Có thông tin cho rằng rhenium trộn vào vàng có thể "qua" được các cách kiểm tra đơn giản. · Người mua nên chọn cửa hàng uy tín để giảm rủi ro.

Ở Trung Quốc, nhiều người muốn mua đồ trang sức vàng không khỏi lo lắng rằng sẽ mua phải vàng giả. Bởi CCTV mới đưa tin rằng những kẻ lừa đảo đã trộn rhenium - một kim loại có giá chỉ bằng một phần nhỏ giá vàng - để tạo ra vàng giả, rất khó phát hiện, theo The Straits Times.

Rhenium là một nguyên tố hiếm trong vỏ lục địa Trái đất và là một kim loại có điểm nóng chảy cực cao, cấu trúc tinh thể bền nhiệt, thường được dùng để chế tạo một số bộ phận của động cơ máy bay phản lực, ngoài ra còn được sử dụng trong lọc dầu, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Vàng bị pha trộn có thể được bán dưới dạng các món đồ trang sức. Ảnh minh họa: PGS.

Thực tế, các cơ quan chức năng ở Trung Quốc đã cảnh báo về vàng giả pha rhenium từ tháng 8 năm ngoái, khi cảnh sát tỉnh Chiết Giang triệt phá một đường dây pha bột rhenium vào vàng để lừa đảo.

Hồi đó, một chủ cửa hàng trang sức đã báo cảnh sát sau khi mua sợi dây chuyền vàng từ một người bán lại. Khi người chủ cửa hàng kiểm tra bằng nhiệt độ cao thì thấy dây chuyền không phai màu, nhưng sau đó một nhân viên trong cửa hàng lại thấy mặt cắt của dây chuyền không mịn như vàng thật.

Và mới đây, CCTV tiếp tục đưa tin về vàng pha rhenium, nhấn mạnh nguy cơ xuất hiện vàng giả trên thị trường bán lẻ khi giá vàng đang ở mức cao, mà quảng cáo bán bột rhenium thì xuất hiện tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.

Trên nền tảng mua sắm Taobao, bột rhenium được bán với giá 170 tệ/gram (khoảng 655.000 đồng); còn giá của mỗi gram vàng thật có thể là hơn 1.000 tệ (hơn 3,8 triệu đồng). Có một số thông tin là dù trộn tới 20% bột rhenium vào vàng thì thành phẩm vẫn có thể tránh được các phương pháp kiểm tra thông thường.

Các chuyên gia về vàng nói, vì vàng và rhenium có các tính chất hóa học và vật lý tương tự nhau, nên vàng pha rhenium rất khó bị phát hiện, theo The Straits Times.

Bột rhenium được bán trên sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc. Ảnh: Taobao, The Straits Times.

Hiện chưa rõ phạm vi hay mức độ thiệt hại của vấn đề vàng giả pha rhenium này, nhưng một người ở Thâm Quyến cho biết, công ty ông đã gặp 2 trường hợp vàng pha rhenium trong đồ trang sức cũ. Vì vậy, công ty đã phải nâng cấp máy móc, thực hiện nhiều bước kiểm tra hơn. Những việc như thế này rõ ràng làm tăng chi phí kinh doanh, nhưng nếu không thực hiện nghiêm ngặt mà để chỉ một lượng nhỏ sản phẩm giả lẫn vào thì uy tín của công ty có thể bị ảnh hưởng lớn.

Các chuyên gia khuyên nếu mua vàng, người tiêu dùng nên chọn các cửa hàng uy tín, luôn yêu cầu hóa đơn và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng để giảm nguy cơ mua phải hàng giả.