Công an thông tin về vụ chồng đâm chết vợ tại Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Trong lúc tranh cãi, Thoại lấy dao tại khu bếp chém nhiều phát vào chị B.T.B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tối 3/5, trên địa bàn xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xảy vụ việc chồng chém vợ tử vong rồi bỏ trốn. Sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã bắt giữ được nghi phạm khi y đang lẩn trốn ở Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội.

Nghi phạm xác định Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, trú tại khu Minh Giang, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân là chị B.T.B. (SN 1994, trú tại xã Phù Lưu) - vợ của Thoại.

Nguyễn Quang Thoại bị bắt giữ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 23h15 ngày 3/5, Thoại từ Hà Nội trở về thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, bắt gặp chị B đang ở cùng anh B.V.K. (SN 1993, trú tại tỉnh Lào Cai).

Sau khi anh B.V.K. bỏ chạy, giữa Thoại và chị B đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc tranh cãi, Thoại lấy dao tại khu bếp chém chị B. nhiều phát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, khẩn trương khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp truy bắt.

Đến13h30 ngày 4/5, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Quang Thoại tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông nhất thời.

Được biết, Thoại và chị B đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, 2 người chung sống với nhau từ tháng 4/2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn. Ngày 1/5, chị B về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu chơi, đến đêm ngày 3/5 thì xảy ra sự việc.

#Tuyên Quang #chồng chém vợ #tử vong #Công an

