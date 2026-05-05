Iran dọa 'khai hỏa' ở eo biển Hormuz, cảnh báo tàu sân bay Mỹ sẽ đối mặt tên lửa và UAV

TPO - Iran tuyên bố mọi tàu sân bay Mỹ áp sát eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami trong một tuyên bố hôm thứ Hai (4/5) cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của các tàu sân bay Mỹ nhằm tiếp cận eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự trực tiếp từ Iran.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Hatami cho biết Iran đã triển khai "tên lửa hành trình và máy bay không người lái chiến đấu", nhấn mạnh rằng các khí tài này đã sẵn sàng tác chiến. Ông khẳng định an ninh khu vực là "ưu tiên không thể thương lượng" và tuyên bố lực lượng Iran kiểm soát chặt chẽ toàn bộ vùng Vịnh Ba Tư.

"Các tàu sân bay Mỹ với khả năng tàng hình, đã tưởng rằng họ có thể tiếp cận eo biển Hormuz, nhưng phản ứng của chúng tôi là bằng hỏa lực... Tên lửa hành trình và máy bay không người lái chiến đấu đã được triển khai. Lực lượng Iran duy trì giám sát và kiểm soát chặt chẽ vùng Vịnh Ba Tư", ông viết.

Trước đó, Hải quân Iran cho biết đã buộc phải phóng tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa gần các tàu chiến Mỹ sau khi những tàu này bị cáo buộc phớt lờ cảnh báo không tiến vào khu vực eo biển Hormuz.

Thông báo cho biết các tàu chiến đã tắt thiết bị phát tín hiệu và cố gắng tiếp cận eo biển ở chế độ "tàng hình" trước khi kích hoạt lại radar. Phía Iran cho rằng hành động này vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn được công bố đầu tháng 4, vốn nhằm tạm dừng các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

Hải quân Iran nhấn mạnh rằng mọi hành động tiếp cận eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với Tehran đều sẽ bị coi là vi phạm, đồng thời cảnh báo trách nhiệm và hậu quả nguy hiểm sẽ thuộc về phía đối phương.

Việc các tàu chiến Mỹ cố gắng đi qua eo biển Hormuz diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ bắt đầu một chiến dịch mang tên "Dự án tự do" nhằm nhằm hỗ trợ các tàu thương mại bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz.

Thoả thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trở nên mong manh khi hai bên tiếp tục có các động thái quân sự trong vòng 24 giờ qua. Trong bối cảnh đó, phía Mỹ vẫn chưa xác nhận liệu lệnh ngừng bắn kéo dài gần một tháng có còn hiệu lực hay không.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Hai (4/5), Đô đốc Bradley Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết: "Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về việc lệnh ngừng bắn đã kết thúc hay chưa. Chúng tôi chỉ hiện diện ở khu vực chủ yếu nhằm mục đích phòng thủ, đồng thời bảo vệ các tuyến hàng hải thương mại để đảm bảo hoạt động lưu thông tại Vịnh Ba Tư không bị gián đoạn".