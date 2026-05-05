Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo Iran nếu tiếp tục tấn công các tàu Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi mặt đất" nếu tiếp tục tấn công các tàu của Mỹ đang thực hiện 'Dự án tự do' tại eo biển Hormuz.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Hai (4/5), Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi mặt đất" nếu tấn công các tàu của Mỹ đang thực hiện "Dự án tự do" ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ cho biết ông tin rằng Iran đã trở nên "dễ uốn nắn hơn" trong các cuộc đàm phán gần đây và nhấn mạnh rằng Washington vẫn duy trì việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

"Chúng tôi có nhiều vũ khí và đạn dược chất lượng cao hơn nhiều so với trước đây. Chúng tôi có trang thiết bị tốt nhất. Chúng tôi có các căn cứ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tất cả đều được dự trữ đầy đủ. Chúng tôi có thể sử dụng những thứ đó, và sẽ sử dụng nếu cần", Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông nhìn thấy hai con đường phía trước: Đạt được một thỏa thuận thiện chí hoặc nối lại các hoạt động quân sự.

2b80d823-0f39-4ad0-912c-8b44c569f223.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cùng ngày, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã bắn hạ 7 tàu nhỏ của Iran sau khi các phương tiện này nổ súng nhằm vào tàu thuyền trong khu vực. Ông khẳng định không có thiệt hại đáng kể nào, ngoại trừ một tàu thương mại của Hàn Quốc bị ảnh hưởng.

"Chúng ta đã bắn hạ bảy tàu nhỏ, hay còn gọi là tàu tốc độ cao. Đó là tất cả những gì họ còn lại. Ngoài con tàu của Hàn Quốc, tính đến thời điểm này, chưa có thiệt hại nào khác xảy ra khi đi qua eo biển này", ông Trump nói.

Trước đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đô đốc Bradley Cooper, cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm 6 tàu Iran và đánh chặn thành công tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái trong khuôn khổ chiến dịch "Dự án tự do" nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Theo ông Cooper, lực lượng Mỹ đã nhiều lần cảnh báo phía Iran tránh xa các mục tiêu quân sự, đồng thời tiếp tục triển khai những biện pháp phong tỏa nhằm vào hoạt động cảng biển của Tehran. Ông nhấn mạnh chiến dịch hiện tại mang tính phòng thủ, nhằm bảo vệ tàu thuyền của hàng chục quốc gia đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

"Dự án tự do là hoạt động phòng thủ, và chúng tôi đã triển khai các tàu khu trục chống tên lửa đạn đạo. Các tàu trong vùng biển Vịnh thuộc về 87 quốc gia, và chúng tôi kêu gọi các tàu đi qua eo biển", Đô đốc Bradley Cooper nói.

Quỳnh Như
Fox News, CNN
#Mỹ #Iran #Eo biển Hormuz #tấn công #quân sự #chiến dịch #leo thang #ngừng bắn #đàm phán #Dự án tự do

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe