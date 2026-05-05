Vợ chồng tỷ phú trở thành tâm điểm

TPO - Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sánchez có phong cách ăn ý mỗi lần xuất hiện. Lauren Sánchez "lột xác" từ MC thành bà hoàng hàng hiệu.

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sánchez diện đồ đối lập trong bữa tiệc trước thềm Met Gala ở New York. Với dáng vẻ lịch lãm, tỷ phú sáng lập Amazon chọn suit xám kết hợp cùng sơ mi đen, trong khi vợ ông nổi bật nhờ chân váy đỏ, áo blazer xẻ sâu.

Lauren Sanchez tăng thêm nét cuốn hút khi kết hợp cùng giày mũi nhọn, để tóc phồng, uốn nhẹ phần đuôi. Cặp vợ chồng được cho là đã chi khoảng 10 triệu USD để trở thành đồng chủ trì danh dự của Met Gala năm nay.

Phong cách của Lauren Sánchez thay đổi một trời một vực khi trở thành vợ tỷ phú. Cô của hiện tại khác xa thời mới vào đài truyền hình. Từ việc ăn mặc giản dị, cô thử thời trang gợi cảm nhưng bị chê mắc nhiều lỗi, kém sang.

Năm 2022, Lauren Sánchez có bước “lột xác” ngoạn mục, thành bà hoàng hàng hiệu sexy khi yêu Jeff Bezos. Cặp sao có stylist riêng, mặc những trang phục đắt đỏ đến từ các hãng lớn bậc nhất thế giới, thường xuyên đến tuần lễ thời trang như Paris Fashion Week, New York Fashion Week…

Cặp sao xuất hiện dày đặc và đầy tính toán từ 2026. Họ tham dự Paris Couture Week, liên tục góp mặt tại các sự kiện quảng bá, công bố tài trợ cho Met Gala 2026. Tất nhiên, cả hai luôn đi kèm những lựa chọn trang phục gây chú ý.

Tại buổi trình diễn trong khuôn khổ Paris Couture Week, cặp vợ chồng diện phong cách monochrome khá an toàn. Sánchez chọn blazer đỏ phối chân váy dài ngang gối cùng giày nhung, trong khi Bezos chọn bộ suit đen cổ điển, kết hợp sơ mi cùng tông và kính râm. Tổng thể bộ đồ của cả hai thanh lịch nhưng bị đánh giá là thiếu điểm nhấn. Bezos lẽ ra có thể thêm phụ kiện như trâm cài áo, còn Sánchez có thể chọn dáng váy ngắn hơn để tạo cảm giác hiện đại.

Khi tham dự show của Dior, cả hai ghi điểm với phong cách edgy tông trung tính. Bezos tiếp tục trung thành với suit xanh navy và kính râm quen thuộc, nhường spotlight cho vợ. Sánchez nổi bật với set đồ Dior gồm chân váy bèo nhún, blazer lót lông khoe nội y ren, hoàn thiện bằng giày nhung và túi xách nhỏ, tạo nên vừa táo bạo vừa sang trọng.

Sự kiện tại Cape Canaveral, Bezos xuất hiện trên sân khấu với bộ suit xanh navy quen thuộc, sơ mi trắng, cà vạt đỏ và trâm cài hình lông vũ đính kim cương. Dù có chút biến tấu, tổng thể vẫn bị nhận xét là lặp lại hình ảnh cũ, thiếu mới mẻ.

Xuất hiện trên chương trình Today, Sánchez diện bộ suit trắng của Sergio Hudson gồm blazer ôm dáng đính hoa, thắt lưng da và chân váy peplum. Cô phối cùng giày Christian Louboutin, kính oversized, khuyên kim cương và túi đính hạt lấy cảm hứng từ bìa sách thiếu nhi.

Trong bữa tiệc ở Beverly Hills, Sánchez diện váy vintage (BST Xuân 1986) do Karl Lagerfeld thiết kế. Phần thân trên với chi tiết xếp nếp, thắt lưng bản lớn và tay áo đơn khá ấn tượng, nhưng phần chân váy bị chê dài và thiếu phom, khiến tổng thể kém tinh gọn.

Khoảnh khắc thăng hoa nhất của cặp sao phải kể đến bữa tiệc hậu Oscar 2026. Cả hai diện trang phục đen đồng điệu. Bezos trong tuxedo cổ điển, còn Sánchez gây choáng với thiết kế quây ngực của John Galliano (1995), có chi tiết peplum, xẻ cao và bèo nhún. Cô hoàn thiện bằng tất xuyên thấu, giày platform và bộ trang sức kim cương hồng - trắng 85 carat của Lorraine Schwartz, tạo nên một trong những thời trang đồ đôi ấn tượng nhất năm.