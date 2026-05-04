Thế giới

Một nước vùng Vịnh bất ngờ tuyên bố đánh chặn tên lửa Iran

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) thông báo, hệ thống phòng không của nước này “hiện đang đối phó với các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Iran”.

(Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận, những âm thanh được báo cáo ở nhiều nơi trên khắp cả nước là kết quả của việc hệ thống phòng không UAE đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Cụ thể, bốn tên lửa hành trình từ Iran hướng về phía UAE đã được phát hiện. Ba tên lửa đã bị đánh chặn thành công trên vùng biển thuộc chủ quyền UAE, trong khi một tên lửa khác rơi xuống biển

UAE đã gửi cảnh báo qua điện thoại di động của người dân, đồng thời kêu gọi người dân “trú ẩn ở nơi an toàn”.

Đây là những vụ đánh chặn tên lửa đầu tiên kể từ khi UAE tuyên bố không phận nước này không còn mối đe dọa nào vào ngày 9/4, trùng với thời điểm bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Phía Iran hiện chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó cùng ngày, UAE cũng lên án điều mà họ gọi là “vụ tấn công của Iran” nhắm vào một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí nhà nước ADNOC, khi con tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết, tàu chở dầu của ADNOC đã bị hai máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu khi đang đi qua eo biển, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.

Anwar Gargash - Cố vấn của tổng thống UAE - nhận định trong một bài đăng trên X: “Những cuộc tấn công này cho thấy mối đe dọa của Iran đối với an ninh và sự ổn định của khu vực vẫn đang tiếp diễn. Việc này không thể bị bỏ qua”.

CNN, Al Jazeera
#UAE #Iran #Mỹ #lệnh ngừng bắn #tên lửa #máy bay không người lái

