Mỹ đánh chìm tàu Iran, bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái trong nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz

TPO - Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy sáu tàu nhỏ của Iran, đánh chặn các tên lửa hành trình và máy bay không người lái do Iran phóng đi trong nỗ lực ngăn chặn một chiến dịch hải quân mới của Mỹ nhằm mở lại tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động chiến dịch mang tên Dự án Tự do vào ngày 4/5, nhằm giành lại quyền kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng từ tay Iran sau khi nước này đóng cửa eo biển Hormuz.

Chiến dịch này là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Trump để chấm dứt sự gián đoạn nguồn cung năng lượng quốc tế do việc Iran phong tỏa eo biển gây ra.

Tuy nhiên ngay sau khi Mỹ tuyên bố phát động chiến dịch, Iran đã có động thái quân sự đáp trả. Tehran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu khu trục Mỹ trên eo biển Hormuz, nhưng Mỹ bác bỏ thông tin này. Sau đó, nhiều tên lửa và máy bay không người lái nghi của Iran đã được phóng về phía Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) - lần đầu tiên kể từ sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran có hiệu lực vào ngày 8/4.

Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, từ chối trả lời khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực hay không, khi Iran phản ứng dữ dội. Nhưng ông Cooper thừa nhận những nỗ lực đang diễn ra của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm "can thiệp" vào chiến dịch của Tổng thống Trump.

“IRGC đã phóng nhiều tên lửa hành trình, máy bay không người lái và điều tàu nhỏ tấn công các tàu mà chúng tôi đang bảo vệ. Chúng tôi đã đánh bại từng mối đe dọa đó thông qua việc sử dụng hiệu quả các loại vũ khí phòng thủ", ông Cooper nói.

Tư lệnh Mỹ cảnh báo lực lượng Iran nên tránh xa các khí tài quân sự của Mỹ khi Washington phát động chiến dịch bảo vệ eo biển Hormuz, mà theo ông có sự tham gia của 15.000 binh sĩ Mỹ, tàu khu trục của Hải quân Mỹ, hơn 100 máy bay cùng các phương tiện dưới nước.

"Các chỉ huy Mỹ tại hiện trường đều có đầy đủ thẩm quyền cần thiết để bảo vệ đơn vị của họ và bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại", ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, một tàu của Hàn Quốc đã bị tấn công ở eo biển Hormuz, nhưng ông Trump cho biết trên mạng xã hội rằng con tàu của Hàn Quốc không nằm trong chiến dịch bảo vệ. Ông Trump ước tính Mỹ đã đánh chìm bảy tàu cao tốc của Iran.

Chiến dịch của Mỹ nhằm giải tỏa eo biển Hormuz bao gồm nhiều bước, trong đó bước đầu tiên là dọn sạch tuyến đường khỏi thủy lôi của Iran. Sáng 4/5, Mỹ đã chứng minh sự an toàn của tuyến đường bằng cách cho hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đi qua eo biển.

Tướng Cooper cho biết, chiến dịch của Mỹ vượt xa một nhiệm vụ hộ tống truyền thống. Thay vào đó, ông nói đó là một sự sắp xếp phòng thủ đa tầng, quy mô lớn hơn, bao gồm tàu ​​chiến, trực thăng, máy bay và thậm chí cả tác chiến điện tử để chống lại các mối đe dọa từ Iran.

Ông cũng xác nhận các tàu cao tốc của Iran đã bị trực thăng Apache và Seahawk của Mỹ đánh chìm.

"Nếu chỉ hộ tống một con tàu, thì đó là một chọi một. Tôi nghĩ chúng ta có một sự sắp xếp phòng thủ tốt hơn nhiều trong quá trình này", ông nói. "Chúng ta có một gói phòng thủ rộng lớn hơn nhiều so với việc chỉ hộ tống tàu thuyền".

Tư lệnh Cooper cho biết quân đội Mỹ đang khuyến khích các tàu thuyền đi qua eo biển bất chấp các mối đe dọa của Iran về việc sử dụng vũ lực.

“Trong 12 giờ qua, chúng tôi đã liên hệ với hàng chục tàu và công ty vận tải biển để khuyến khích luồng giao thông qua eo biển”, ông Cooper nói. “Tin tức này đã được đón nhận rất nhiệt tình, và chúng tôi đã bắt đầu thấy sự chuyển biến”.

Ông Cooper cho biết, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, nhằm ngăn cản tàu thuyền đến Iran hoặc rời khỏi lãnh thổ Iran, vẫn còn hiệu lực và đang vượt quá mong đợi.