UAE tuyên bố đánh chặn 19 tên lửa và UAV từ Iran

Quỳnh Như

TPO - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết đã đánh chặn thành công 19 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng đi, trong bối cảnh xung đột tại khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục gia tăng bất chấp các nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm thứ Hai (4/5) thông báo: "Hệ thống phòng không UAE đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái phóng từ Iran. Vụ việc khiến 3 người bị thương nhẹ".

Trước đó, giới chức Fujairah (UAE) cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng dầu đã gây ra hỏa hoạn khiến ba công dân Ấn Độ bị thương.

Diễn biến này lập tức vấp phải phản ứng từ các nước trong khu vực. Chính phủ Qatar bày tỏ sự ủng hộ đối với nước láng giềng vùng Vịnh Ba Tư trong một tuyên bố vào tối thứ Hai, cam kết "đoàn kết hoàn toàn với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất" và ủng hộ "tất cả các biện pháp mà UAE thực hiện để bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của mình".

Ả Rập Xê Út cũng bày tỏ sự đoàn kết với UAE "trong các biện pháp mà nước này thực hiện để bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ". Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng lên án việc Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và kinh tế ở UAE.

Theo các nguồn tin, hệ thống phòng không Iron Dome của Israel có thể đã được sử dụng để hỗ trợ UAE đánh chặn các mục tiêu trên không. Trước đó, Axios đưa tin Israel đã bí mật triển khai hệ thống này tới UAE, phản ánh mối quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước kể từ khi bình thường hóa quan hệ.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không nên sa vào một "vũng lầy", nhấn mạnh rằng các diễn biến gần đây tại eo biển Hormuz cho thấy không tồn tại giải pháp quân sự cho khủng hoảng hiện nay.

Ông cho biết các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhờ vai trò trung gian của Pakistan, đồng thời chỉ trích kế hoạch "Dự án tự do" của Mỹ là "Dự án bế tắc".

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vừa xảy ra đụng độ tại eo biển Hormuz, làm dấy lên nghi ngại về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn vốn đã rất mong manh.

CNN
