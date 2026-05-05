Thế giới

Mật vụ Mỹ bắn đối tượng nổ súng, Nhà Trắng bị phong toả

Bình Giang

TPO - Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, lực lượng thực thi pháp luật vừa bắn 1 người đàn ông nổ súng ở khu vực gần Đài tưởng niệm Washington.

Lực lượng chức năng Mỹ làm nhiệm vụ ở khu vực vừa xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh: AP)

Phó Giám đốc Sở Mật vụ Matt Quinn thông báo, các đặc vụ mặc thường phục đã phát hiện người đàn ông này vào khoảng 3h30 chiều 4/5 (giờ Mỹ), ở vị trí gần khu phức hợp Nhà Trắng và phát hiện dấu hiệu có vũ khí trên người. Các đặc vụ đã theo dõi anh ta và liên lạc với lực lượng mặc đồng phục.

Người đàn ông không rõ danh tính đã cố gắng chạy trốn khi người của Sở Mật vụ tiếp cận. Ông Quinn cho biết người đàn ông bắn vào các sĩ quan, và lực lượng chức năng đã bắn trả.

Tay súng đã được chuyển đến bệnh viện địa phương, chưa rõ tình trạng hiện nay ra sao.

Vụ nổ súng xảy ra ở địa điểm cách Nhà Trắng không xa, nơi Tổng thống Donald Trump đang tổ chức một sự kiện kinh doanh nhỏ.

Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong thời gian ngắn khi lực lượng chức năng điều tra vụ việc. Cơ quan Mật vụ dẫn các nhà báo đang ở bên ngoài vào phòng họp và ông Trump vẫn tiếp tục sự kiện của mình.

Vụ việc gây chú ý vì sự hiện diện đông đảo của cảnh sát, xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau sự việc nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump và phu nhân cùng các quan chức cấp cao Mỹ tham dự. Đối tượng Cole Tomas Allen đã bị buộc tội trong vụ việc đó.

Ông Quinn nói rằng vẫn chưa biết liệu vụ việc vừa xảy ra có liên quan đến ông Trump hay không. “Tôi sẽ không đoán về điều đó. Tôi không biết liệu nó có hướng đến tổng thống hay không, nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu”, ông nói.

AP
#Nổ súng #Nhà Trắng #Mật vụ Mỹ #Tổng thống Trump #Donald Trump #Bạo lực chính trị

