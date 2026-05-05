Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Quản lý quán Lounge Gas Remix cùng 12 nhân viên bị tạm giữ vì bán 'bóng cười'

Thanh Hà

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thắng - quản lý quán Lounge Gas Remix cùng 12 nhân viên để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là "bóng cười".

khi-cuoi-7584.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Trước đó, Công an TP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh Lounge Gas Remix ở số 2 Trung Phụng (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) phát hiện 11 bàn có khách đang sử dụng "bóng cười".

Cơ quan chức năng thu giữ 42 bình khí N2O dùng để làm "bóng cười", 820 vỏ bóng đã qua sử dụng...

Làm việc với cơ quan công an, Thắng khai nhận thuê địa điểm trên để mở quán Lounge Gas Remix. Từ năm 2025, Thắng mua khí cười qua mạng xã hội với giá 2,4 triệu đồng/ bình 2 kg.

Sau đó, Thắng chỉ đạo nhân viên bơm khí N2O vào vỏ bóng để bán cho khách có nhu cầu sử dụng. Giá mỗi quả "bóng cười" được các đối tượng bán ra gần 200 nghìn đồng, thu lợi gần 90 nghìn đồng/1 quả.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã thay "bóng cười" bằng tên khác ghi trên hóa đơn và tiêu hủy ngay sau khi khách thanh toán tiền. Đáng chú ý, khi thu tiền, Thắng sử dụng tài khoản của nhân viên để nhận và sau đó rút ra tiền mặt.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã xác định được 2 đối tượng cung cấp "bóng cười" cho Thắng, thu giữ thêm 20 bình khí N2O từ đối tượng Quang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà
#Bán bóng cười trái phép #Quản lý quán Lounge Gas Remix #Hành vi buôn bán hàng cấm #Công an Hà Nội điều tra #Thu giữ khí N20 và vỏ bóng #Vận chuyển khí cười qua mạng #Đổi tên và tiêu hủy bóng cười #Tài khoản ngân hàng trong hoạt động phạm pháp #Nguồn cung cấp khí cười trái phép #Xử lý vụ án theo quy định

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe