Hà Nội: Quản lý quán Lounge Gas Remix cùng 12 nhân viên bị tạm giữ vì bán 'bóng cười'

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thắng - quản lý quán Lounge Gas Remix cùng 12 nhân viên để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là "bóng cười".

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Trước đó, Công an TP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh Lounge Gas Remix ở số 2 Trung Phụng (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) phát hiện 11 bàn có khách đang sử dụng "bóng cười".

Cơ quan chức năng thu giữ 42 bình khí N2O dùng để làm "bóng cười", 820 vỏ bóng đã qua sử dụng...

Làm việc với cơ quan công an, Thắng khai nhận thuê địa điểm trên để mở quán Lounge Gas Remix. Từ năm 2025, Thắng mua khí cười qua mạng xã hội với giá 2,4 triệu đồng/ bình 2 kg.

Sau đó, Thắng chỉ đạo nhân viên bơm khí N2O vào vỏ bóng để bán cho khách có nhu cầu sử dụng. Giá mỗi quả "bóng cười" được các đối tượng bán ra gần 200 nghìn đồng, thu lợi gần 90 nghìn đồng/1 quả.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã thay "bóng cười" bằng tên khác ghi trên hóa đơn và tiêu hủy ngay sau khi khách thanh toán tiền. Đáng chú ý, khi thu tiền, Thắng sử dụng tài khoản của nhân viên để nhận và sau đó rút ra tiền mặt.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã xác định được 2 đối tượng cung cấp "bóng cười" cho Thắng, thu giữ thêm 20 bình khí N2O từ đối tượng Quang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.