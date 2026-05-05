Triệu tập 6 quái xế đi xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ

TPO - Điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái xe, không có giấy tờ xe... nhóm thanh thiếu niên ở Thanh Hóa bị triệu tập, xử lý.

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A.

Trước đó (ngày 2/5), nhóm 6 thanh thiếu niên điều khiển 3 mô tô lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách trên quốc lộ.

Vào cuộc xác minh, công an xác định, nhóm thanh thiếu niên gồm: Q.V.H., N.H.P. (SN 2005, trú xã Ngọc Trạo); L.T.Đ.P. (SN 2012), Đ.V.N., N.L.G.P. và N.Đ.L. (SN 2011, trú phường Hạc Thành).

Nhóm thanh thiếu niên trên đã vi phạm các lỗi như điều khiển xe lạng lách, không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Lực lượng CSGT đã đề nghị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt gần 50 triệu đồng đối với 5 trường hợp liên quan, tạm giữ 3 phương tiện.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý học sinh, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện đến trường nhằm phòng ngừa vi phạm.