Miền Bắc nắng nhẹ trước khi đón mưa dông

TPO - Miền Bắc sẽ có 3 ngày trời nắng nhẹ, ít mưa (5-7/5) trước khi chuyển mưa dông trở lại từ đêm 7/5. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón mưa dông trong chiều tối và tối nay.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay (5/5) nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Miền Bắc hửng nắng nhẹ trong trưa chiều nay (5/5).

Dự báo trong ngày 6-7/5, miền Bắc tiếp tục ít mưa, nắng nhẹ. Từ đêm 7/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo khoảng ngày 8-9/5, không khí lạnh cũng gây mưa dông rải rác cho khu vực từ Thanh Hoá đến Huế, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo chiều tối các ngày 6-7/5, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.