Mưa dông dồn dập làm lúa chín đổ rạp, nông dân lo mất trắng

TPO - Dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên diện rộng tại Nghệ An khiến hàng nghìn hecta lúa đang kỳ thu hoạch bị đổ rạp, nhiều diện tích hư hại nặng, nông dân đứng trước nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất trắng.

Chiều 4/5, ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, trận dông lốc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày đã gây thiệt hại lớn.

“Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng quân sự, công an và các đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt, xã tập trung giúp các hộ sửa chữa nhà cửa, ổn định chỗ ở, đồng thời triển khai các biện pháp tiêu úng, cứu lúa và hoa màu”, ông Giang cho hay.

Mưa dông quật ngã lúa chín ở xã Quỳ Hợp, Nghệ An.



Theo thống kê ban đầu, toàn xã có 38 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 1 nhà thiệt hại trên 70%, 4 nhà hư hỏng nặng từ 50 – 70%, 12 nhà thiệt hại từ 30 – 50% và 21 nhà bị ảnh hưởng nhẹ. Phần lớn các công trình bị tốc mái, hư hỏng mái tôn, tường bao và các hạng mục phụ trợ.

Về nông nghiệp, hơn 150 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó 20 ha thiệt hại trên 70%, 130 ha thiệt hại từ 30 – 70%. Ngoài ra, 18 ha keo bị gãy đổ, 70 ha ngô bị ảnh hưởng. Dông lốc cũng làm 36 cây xanh bị quật ngã, 15 cột điện gãy đổ, gây gián đoạn cục bộ việc cung cấp điện tại một số khu dân cư.

“Vụ đông xuân này gia đình tôi làm hơn 5 sào nhưng đã bị đổ gần như hoàn toàn. Một số ruộng đã đến ngày thu hoạch, nhưng do máy gặt chưa kịp về nên sau trận mưa đêm qua đã bị ngã đổ. Nếu không sớm tháo nước và dựng lại thì lúa sẽ dễ nảy mầm, giảm năng suất”, một người dân xã Quỳ Hợp thở dài.

Lãnh đạo xã Nghĩa Đồng kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Tại xã miền núi Nghĩa Đồng, mưa đá kèm dông lốc cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo báo cáo nhanh, có tới 498 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó 170 ha thiệt hại trên 70%. Khoảng 70 ha ngô bị ảnh hưởng, riêng diện tích thiệt hại nặng trên 70% là 31 ha. Ngoài ra, 18 nhà dân bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời hướng dẫn người dân thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín nhằm giảm thiểu tổn thất.

Tình trạng thiệt hại không chỉ dừng ở các xã miền núi. Tại nhiều xã trung du như Thiên Nhẫn, Kim Bảng, Bích Hào…, hàng nghìn hecta lúa đang trong giai đoạn chín rộ cũng bị đổ rạp.

Người dân xót xa trước cánh đồng lúa bị đổ sau mưa dông.

Ghi nhận tại các cánh đồng, nhiều diện tích lúa nằm sát mặt ruộng, gây khó khăn lớn cho việc thu hoạch, đặc biệt là thu hoạch bằng máy. Những khu vực có mưa đá còn xuất hiện tình trạng rụng hạt. Trước tình hình đó, chính quyền các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo người dân thu hoạch sớm theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, xã đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế thiệt hại. “Chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động máy gặt, kiên quyết ngăn chặn tình trạng ép giá, nâng giá, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong thời điểm khó khăn”, ông Hào nhấn mạnh.

Để giảm thiệt hại, bà con nông dân đã ra ruộng bó lúa gãy đổ.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, chính quyền các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.