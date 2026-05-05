Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng cắt thủ tục này lại 'mọc' thủ tục khác

TPO - Thủ tướng lưu ý các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới...

Tiếp tục cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh

Chiều 4/5, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ những khó khăn, thách thức, tồn tại. Trong đó, tăng trưởng quý I chưa đạt kịch bản đề ra; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết khả năng, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian phát huy hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%; thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2%...

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Một nội dung được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh là các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.

Ông yêu cầu ngay đầu tháng 5, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục trình các quy định, nghị định, nghị quyết liên quan để hoàn thành toàn bộ phương án cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp đã được phê duyệt.

Thủ tướng nêu rõ, đây là việc phải làm liên tục; thời gian tới cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy…

Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026. Ảnh: VGP

Điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hợp lý

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án phân bổ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/5; có giải pháp dự phòng về nguồn để bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước bám sát diễn biến về xuất nhập khẩu, nhập siêu, nhu cầu ngoại tệ, thanh toán, trả nợ; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý. Rà soát, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Bộ Xây dựng cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình; kịp thời hướng dẫn các địa phương về nguyên vật liệu xây dựng nếu có vướng mắc.