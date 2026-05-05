Giải trí

Hình ảnh Quan Âm Bồ Tát 'Tây du ký'

Minh Vũ

TPO - Tả Đại Phân cả đời chỉ đóng một phim nhưng được khán giả nhớ tới trong suốt 40 năm. Ở tuổi 83 bà vẫn mạnh khỏe minh mẫn.

Trang QQ đưa tin mới đây nữ diễn viên Tả Đại Phân đóng vai Quan Âm Bồ Tát trong Tây du ký 1986 đã tới thắp hương tại Hương Sơn Tự, tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nơi được xưng là "Quan Âm tổ đình". Nhiều du khách đã có dịp gặp gỡ Quan Âm Bồ Tát ngoài đời thực thấy bà vẫn minh mẫn và khỏe mạnh ở tuổi 83.

Tả Đại Phân sinh năm 1943, ngay từ nhỏ nữ diễn viên đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 13 tuổi Tả Đại Phân trở thành diễn viên nhí của đoàn kịch Hồ Nam. Sau này, bà trở thành diễn viên kịch kỳ cựu, nhiều lần biểu diễn trước các quan chức cấp cao của Trung Quốc khi họ tới thăm tỉnh Hồ Nam.

Trong những năm công tác, Tả Đại Phân còn đảm nhận chức Phó chủ tịch hiệp hội kịch Hồ Nam, ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị Hồ Nam, Phó chủ tịch Hội thanh niên tỉnh Hồ Nam.

Nhiều khách hành hương khi thấy nữ diễn viên Tả Đại Phân đã chắp tay lạy.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực sân khấu, Tả Đại Phân còn được khán giả nhớ tới với vai Quan Âm Bồ Tát trong phim Tây du ký 1986. Cả cuộc đời nữ diễn viên chỉ đóng một vai này nhưng với màn hóa thân xuất sắc, nhân vật của bà đã trở thành kinh điển, in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả.

Theo chia sẻ của Tả Đại Phân, nữ diễn viên và đạo diễn Dương Khiết có cơ hội gặp nhau từ sớm. Năm 1976, Chủ tịch Mao Trạch Đông bệnh tình ngày càng trầm trọng, ông muốn xem một tác phẩm kịch truyền thống, vì thế đoàn nghệ thuật Hồ Nam đã tập một vở kịch với lời chúc mong ông sớm bình phục.

Đạo diễn Dương Khiết là người được chọn để chỉ đạo vở kịch, trong khi đó, Tả Đại Phân cũng diễn vai Quan Âm Bồ Tát và nhận được sự khen ngợi của Dương Khiết. Nữ đạo diễn khẳng định Tả Đại Phân đã thể hiện được cái "thần" của nhân vật, thậm chí còn gửi lời mời hợp tác: "Nếu sau này cần diễn viên đóng Quan Âm Bồ Tát, chắc chắn tôi sẽ tìm cô".

Đến năm 1982, khi dự án Tây du ký được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất, đội ngũ làm phim cũng mất nhiều công sức để tìm vai diễn viên thể hiện vai Quan Âm. Các nhân vật như Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, đều có hình mẫu cụ thể nhưng Quan Âm Bồ Tát vốn là một nhân vật không có thật, đến từ tín ngưỡng của người dân, không gian tưởng tượng về nhân vật rất lớn. Tuy nhiên, cũng rất khó để thể hiện vai diễn này vì diễn viên phải thể hiện được sự dịu dàng hiền từ cứu độ chúng sinh, nhưng cũng phải có sự uy nghiêm của bậc chí tôn thần tiên.

Cuối cùng, đạo diễn Dương Khiết nhớ tới Tả Đại Phân và nữ diễn viên đã thể hiện thành công nhân vật Quan Âm Bồ Tát. Sau khi phim chiếu và nổi tiếng, nhiều người khi gặp Tả Đại Phân còn quỳ lạy vì tưởng là "Bồ Tát hiển linh". Trong quá trình đóng phim, cũng xảy ra những điều kỳ bí như thời tiết mưa gió khiến các diễn viên khác lạnh run, đoàn phim lo lắng phải dừng quay nhưng khi đến Tả Đại Phân diễn, trời bỗng tắt mưa hửng nắng.

Tả Đại Phân được coi là "Quan Âm sống" nhờ vai diễn thành công.

Đồng thời, để giữ sự thành kính với nhân vật này, Tả Đại Phân quyết định không đóng thêm một vai diễn nào vì bà nghĩ có lẽ sẽ chẳng ai chấp nhận được hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân vào các vai diễn khác. Tả Đại Phân muốn giữ cho tưởng tượng của khán giả về hình ảnh Bồ Tát luôn trang trọng, tôn kính.

Hiện Tả Đại Phân đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng nữ diễn viên vẫn nhận lời tham gia các chương trình truyền hình để truyền dạy kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ sau, chia sẻ về kỷ niệm tham gia phim Tây du ký. Nữ diễn viên ăn chay, chọn sống như một người tu hành trong cuộc sống đời thường.

