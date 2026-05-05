Pháp luật

Nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập, cướp tài sản của người đàn ông ngoại quốc

Hoài Văn

TPO - Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Liu Hongbo (SN 1995) và Lou JiaFeng (SN 1989) để điều tra về hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Đồng thời, CQĐT cũng khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Sơn (SN 1997, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 29/4/2026, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Ding Lei (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị một nhóm đối tượng khống chế, đánh đập, giam giữ và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn V Hotel (đường An Thượng 1, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Các đối tượng Hoàng Xuân Sơn, Liu Hongbo và Lou JiaFeng tại cơ quan công an. Ảnh CA

Xác định vụ việc có tính chất manh động, liều lĩnh, đặc biệt nạn nhân là người nước ngoài, lãnh đạo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã khẩn trương chỉ đạo huy động nhiều tổ công tác phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng truy xét “nóng”.

Các mũi trinh sát đồng loạt rà soát đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian gần đây, kiểm tra cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, khoanh vùng địa bàn trọng điểm, kiểm tra từng nguồn tin, từng chi tiết.

Ngày 1/5, lực lượng CSHS đã xác định Liu Hongbo và Lou JiaFeng chính là thủ phạm và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 25/4/2026, Lou JiaFeng nhập cảnh vào Việt Nam, đến tham gia đánh bạc tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn, thua hết tiền nên vay của Liu Hongbo số tiền 900.000 Nhân dân tệ và 6.000 USDT. Do không có khả năng trả nợ, Lou JiaFeng đã bàn bạc với Liu Hongbo dựng lên kịch bản giả đòi nợ, nhằm ép anh Ding Lei – người quen của Lou – phải trả tiền thay.

Tối 28/4, sau khi anh Ding Lei nhập cảnh và lưu trú tại khách sạn V Hotel, các đối tượng đã dụ nạn nhân đi ăn tối rồi đưa về phòng để đòi tiền. Khi không đạt được mục đích, nhóm đối tượng khống chế, đưa nạn nhân đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để đánh đập, đe dọa. Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa nạn nhân đến nhà kho tại phường An Khê để giam giữ, tiếp tục hành hung, uy hiếp tinh thần.

Đến rạng sáng 30/4, các đối tượng tiếp tục đưa nạn nhân về lại khách sạn, ép buộc vay tiền qua ứng dụng “Zhi Fu Bao” số tiền 20.000 Nhân dân tệ chuyển cho Lou JiaFeng, đồng thời chiếm đoạt tiền mặt và tài sản của nạn nhân gồm ngoại tệ và điện thoại di động. Qua khám xét, lực lượng CATP thu giữ: 5 điện thoại di động; 2 hộ chiếu; 1.810 đô la Hồng Kông; 11.000 Won; 1 xe máy điện; 1 xe ô tô; 1 sợi dây cáp cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Phòng CSHS đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

#bắt giữ người #cướp tài sản #Đà Nẵng #Công an #người nước ngoài #đấu tranh tội phạm #vụ án

