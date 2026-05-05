Nối thành công bàn chân đứt rời do máy cắt cỏ

Ngọc Văn - Ny Hồ

TPO - Ca phẫu thuật khẩn cấp tại Huế đã nối lại thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân lớn tuổi nhờ kích hoạt “báo động đỏ” kịp thời và xử lý nhanh, giúp rút ngắn thời gian thiếu máu, tăng khả năng bảo tồn chi thể.

Sáng 5/5, thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối bàn chân đứt rời cho bệnh nhân Trần Ngọc T. (69 tuổi, quê xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Ca phẫu thuật kéo dài trong 4 giờ để nối lại bàn chân bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa.

Theo bệnh viện, bệnh nhân gặp tai nạn trong lúc sử dụng máy cắt cỏ khi làm việc, khiến bàn chân bị cắt lìa. Sau khoảng 3 giờ 30 phút kể từ khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nguy cấp.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Đơn vị Tạo hình thẩm mỹ phối hợp kíp gây mê hồi sức Trung tâm Cấp cứu - Đột quỵ kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, nhanh chóng đánh giá tổn thương và tiến hành phẫu thuật.

Ca mổ do tiến sĩ, bác sĩ Lê Hồng Phúc và thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Lưu trực tiếp thực hiện. Sau khi làm sạch vết thương, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương bằng đinh K để cố định xương chày và xương mác.

Bàn chân được phẫu thuật nối thành công.

Trong suốt 4 giờ phẫu thuật, các cấu trúc quan trọng như bó mạch máu, thần kinh chày trước, chày sau, tĩnh mạch hiển lớn cùng các nhóm cơ vùng cẳng chân đã được khâu nối, phục hồi hoàn toàn.

Sau phẫu thuật, phần chi được nối có dấu hiệu hồi phục hồng ấm. Bệnh nhân đang được theo dõi sát để đánh giá diễn tiến tiếp theo. Theo các bác sĩ, việc phối hợp nhanh và xử lý đúng quy trình đã giúp hạn chế tối đa thời gian thiếu máu, nâng cao khả năng giữ lại chi thể cho người bệnh.

#bàn chân #đứt rời #máy cắt cỏ #tai nạn #báo động #phẫu thuật #thẩm mỹ #nối chi #bác sĩ #cấp cứu #chấn thương #TP. Huế #tỉnh Quảng Trị #phục hồi #Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế

