500 người xếp hàng tại bệnh viện JW từ 5h30 sáng để trải nghiệm công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật

Hơn 500 khách hàng đã có mặt tại Bệnh viện JW từ 5h30 sáng để trải nghiệm công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật.

Bệnh viện JW ra mắt công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật, thu hút hàng trăm khách

Vừa qua, tại Bệnh viện JW Hàn Quốc ( Phường Bến Thành, TP.HCM), sự kiện ra mắt chuỗi công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật ghi nhận sự tham gia của hàng trăm khách hàng. Không khí tại khu vực sảnh chính trở nên sôi động khi dòng người đổ về ngày một đông, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm thấy.

Theo Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc chuyên môn Bệnh Viện JW Hàn Quốc, sự kiện thu hút hơn 500 khách hàng, chủ yếu thuộc nhóm trên 40 tuổi – những người mong muốn trẻ hóa nhưng sợ đau, sợ sẹo và không có thời gian nghỉ dưỡng.

Tại đây, Bệnh viện JW chính thức ra mắt công nghệ J-Plasma - phương pháp căng da mặt và kiến tạo vóc dáng không phẫu thuật, cùng loạt cải tiến trong trẻ hóa da công nghệ cao. Nhiều khách hàng đã nhận được các suất làm đẹp ưu đãi từ 50% đến 100%.

Những khách hàng may mắn nhận giải thẩm mỹ không phẫu thuật 0 đồng

J-Plasma – xu hướng thẩm mỹ không phẫu thuật 2026

Thực tế cho thấy, nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng gia tăng, nhưng nhiều khách hàng vẫn e ngại các phương pháp phẫu thuật xâm lấn.

Những lo lắng về đau, sẹo hay thời gian hồi phục kéo dài khiến không ít người chần chừ, chấp nhận tình trạng lão hóa và khiếm khuyết trên cơ thể.

Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, chính tâm lý này đã thúc đẩy Bệnh viện JW tìm kiếm và ứng dụng các công nghệ thẩm mỹ ít xâm lấn hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả rõ rệt. Trong đó, công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật J-Plasma được xem là giải pháp tiên tiến, góp phần định hình xu hướng thẩm mỹ không phẫu thuật tại bệnh viện JW.

Công nghệ Thẩm mỹ không phẫu thuật J PLASMA thu hút đông đảo sự quan tâm

J-Plasma là công nghệ căng da ứng dụng sóng RF kết hợp khí Heli để tạo ra tia plasma lạnh, tác động trực tiếp vào lớp dưới da. Nhờ cơ chế co rút collagen và kích thích tái tạo mô, công nghệ giúp cải thiện độ săn chắc da mà vẫn hạn chế tối đa tổn thương bề mặt. Đây được xem là một trong những giải pháp căng da hiệu quả mà không cần phẫu thuật.

Tại Bệnh viện JW, J-Plasma được ứng dụng cho trẻ hóa gương mặt và kiến tạo vóc dáng. Công nghệ giúp căng da, giảm chảy xệ, cải thiện nếp nhăn vùng mặt – cổ, đồng thời hỗ trợ siết da hiệu quả khi kết hợp hút mỡ, mang lại đường nét gọn gàng và săn chắc hơn.

Việc phát triển các công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật cũng gắn liền với chiến lược chuyển đổi mô hình bệnh viện đa khoa của JW.

Bệnh viện JW nâng tầm đa khoa, kiến tạo hệ sinh thái y khoa toàn diện

Từ năm 2025, Bệnh viện JW Hàn Quốc chính thức đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi chuyển đổi sang mô hình bệnh viện đa khoa, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa cột mốc về mặt pháp lý, mà còn thể hiện định hướng phát triển dài hạn của JW trong việc xây dựng một hệ sinh thái y tế toàn diện, kết hợp giữa thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Bệnh viện JW chính thức được cấp phép hoạt động đa khoa với 11 chuyên khoa khám chữa bệnh & thẩm mỹ toàn diện

Bệnh viện JW định hướng lấy chuyên môn làm nền tảng, đồng thời đầu tư vào công nghệ và đội ngũ bác sĩ nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Việc triển khai các công nghệ tiên tiến như J-Plasma là một phần trong lộ trình đó, hướng đến mục tiêu mang lại giải pháp điều trị hiệu quả, an toàn và ít xâm lấn hơn.

Trong tương lai, bệnh viện cho biết sẽ không ngừng cập nhật các tiến bộ y học mới, mở rộng danh mục dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người bệnh, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành y tế hiện đại.