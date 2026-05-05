Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Hơn 80 người thương vong trong vụ nổ nhà máy pháo hoa, Chủ tịch Trung Quốc ra chỉ thị khẩn

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 16h43 ngày 4/5 tại một nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam).

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khói trắng dày đặc bốc cao lên không trung từ hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ cũng làm vỡ cửa sổ của những ngôi nhà lân cận. Người dân cho biết đá nặng đã bị thổi bay xuống đường. Một số người dân đã rời khỏi làng vì lo ngại về an toàn.

bec6557d-2f4b-46c0-b0ee-cd861aa7b43f-637de867.jpg
Cột khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ. (Ảnh: SCMP)

Vụ nổ xảy ra chưa đầy ba tháng sau khi một cửa hàng bán pháo hoa phát nổ và bốc cháy ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 12 người thiệt mạng.

Sau vụ nổ, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng đã cử một nhóm đến Lưu Dương để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người vẫn còn mất tích và cứu chữa những người bị thương.

Ông cũng yêu cầu điều tra nhanh chóng vụ tai nạn, nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt.

d1736259-cee5-4abe-86b0-70df7d5dd38f-00d05c81.jpg
Hiện trường vụ nổ nhìn từ trên cao. (Ảnh: SCMP)

Chủ tịch Tập ra chỉ thị tăng cường sàng lọc rủi ro và kiểm soát trong các lĩnh vực trọng điểm, nâng cao quản lý an toàn công cộng và nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Ông nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng trên khắp các vùng miền phải rút ra bài học sâu sắc từ vụ tai nạn và tăng cường trách nhiệm về an toàn lao động.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng kêu gọi nỗ lực tăng cường an toàn lao động trong các ngành và lĩnh vực trọng điểm, kiên quyết ngăn ngừa xảy ra các tai nạn nghiêm trọng.

Minh Hạnh
SCMP, Tân Hoa Xã
#Trung Quốc #nổ nhà máy pháo hoa #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe