Thông tin mới vụ tay đua mô tô tử vong tại giải vô địch quốc gia

TPO - Sự cố tay đua mô tô tử vong tại cúp vô địch quốc gia hôm 30/4 được xác định do xe gặp lỗi kỹ thuật, làm tay đua mất lái. Trước mắt, Cần Thơ đề xuất dừng tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc tranh Cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2026 vào ngày 2/9 tới để rà soát an toàn.

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Cần Thơ cho biết, đã báo cáo UBND Thành phố kết quả xử lý vụ việc tay đua Đ.H.Q.H. (SN 1997) tử vong tại Giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, vào ngày 30/4, tại sân vận động Cần Thơ.

Theo đó, tai nạn xảy ra do xe Yamaha Exciter 150cc của tay đua Đ.H.Q.H. gặp sự cố kỹ thuật, vận động viên bị mất lái và té ngã dẫn đến chấn thương nặng và tử vong.

Lực lượng y tế đưa tay đua H. đi cấp cứu.

Sau khi sự cố, Sở VH-TT&DL Cần Thơ chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi (đơn vị tổ chức giải), các bộ phận liên quan đến viếng vận động viên và thăm hỏi, động viên gia đình ở Phan Thiết. Đồng thời, phối hợp các bộ phận có liên quan báo cáo sự cố xảy ra theo quy định.

Theo Sở VH-TT&DL Cần Thơ, gia đình vận động viên đã thống nhất không khám nghiệm tử thi và không khiếu nại về sau, vì sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi đấu.

Các vận động viên tham gia giải đua xe vào ngày 30/4 tại sân vận động Cần Thơ.

Ông Trương Công Quốc Việt cho biết, sau sự cố trên, Sở đã đề xuất UBND TP. Cần Thơ cho chủ trương không tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc tranh Cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 2/9 tới. Sở cũng phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam rà soát, đánh giá sâu hơn về chuyên môn của giải, làm cơ sở trình UBND Thành phố xem xét tổ chức các cuộc đua lần sau.

Giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia là hoạt động thường niên được tổ chức tại Cần Thơ. Giải năm nay diễn ra hôm 30/4, tại sân vận động Cần Thơ, giải có 59 vận động viên đến từ 28 câu lạc bộ trên toàn quốc, tham gia thi đấu ở 3 hệ gồm: 19 vận động viên Hệ phong trào, dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT; 24 vận động viên Hệ chuyên nghiệp, dòng xe 4 thì EXCITER dung tích xi lanh 150 phân khối; 16 vận động viên Hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì YAZ dung tích xi lanh 125 phân khối.

