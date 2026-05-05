Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin mới vụ tay đua mô tô tử vong tại giải vô địch quốc gia

Hòa Hội

TPO - Sự cố tay đua mô tô tử vong tại cúp vô địch quốc gia hôm 30/4 được xác định do xe gặp lỗi kỹ thuật, làm tay đua mất lái. Trước mắt, Cần Thơ đề xuất dừng tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc tranh Cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2026 vào ngày 2/9 tới để rà soát an toàn.

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Cần Thơ cho biết, đã báo cáo UBND Thành phố kết quả xử lý vụ việc tay đua Đ.H.Q.H. (SN 1997) tử vong tại Giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, vào ngày 30/4, tại sân vận động Cần Thơ.

Theo đó, tai nạn xảy ra do xe Yamaha Exciter 150cc của tay đua Đ.H.Q.H. gặp sự cố kỹ thuật, vận động viên bị mất lái và té ngã dẫn đến chấn thương nặng và tử vong.

z7779812451748-22c61708b33d44552397ec9a120fd4a2.jpg
Lực lượng y tế đưa tay đua H. đi cấp cứu.

Sau khi sự cố, Sở VH-TT&DL Cần Thơ chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi (đơn vị tổ chức giải), các bộ phận liên quan đến viếng vận động viên và thăm hỏi, động viên gia đình ở Phan Thiết. Đồng thời, phối hợp các bộ phận có liên quan báo cáo sự cố xảy ra theo quy định.

Theo Sở VH-TT&DL Cần Thơ, gia đình vận động viên đã thống nhất không khám nghiệm tử thi và không khiếu nại về sau, vì sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi đấu.

z7778220766089-a583e63cde52aa2d2a53312da0e7dff5.jpg
Các vận động viên tham gia giải đua xe vào ngày 30/4 tại sân vận động Cần Thơ.

Ông Trương Công Quốc Việt cho biết, sau sự cố trên, Sở đã đề xuất UBND TP. Cần Thơ cho chủ trương không tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc tranh Cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 2/9 tới. Sở cũng phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam rà soát, đánh giá sâu hơn về chuyên môn của giải, làm cơ sở trình UBND Thành phố xem xét tổ chức các cuộc đua lần sau.

Giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia là hoạt động thường niên được tổ chức tại Cần Thơ. Giải năm nay diễn ra hôm 30/4, tại sân vận động Cần Thơ, giải có 59 vận động viên đến từ 28 câu lạc bộ trên toàn quốc, tham gia thi đấu ở 3 hệ gồm: 19 vận động viên Hệ phong trào, dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT; 24 vận động viên Hệ chuyên nghiệp, dòng xe 4 thì EXCITER dung tích xi lanh 150 phân khối; 16 vận động viên Hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì YAZ dung tích xi lanh 125 phân khối.

Hòa Hội
#đua xe #tử vong #giải quốc gia #sự cố kỹ thuật #Cần Thơ #mô tô #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe