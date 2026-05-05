Thanh niên 'đánh võng' ô tô trên đường bị phạt 45 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng

Viết Hà

TPO - Toàn bộ hành vi vi phạm đã được người dân ghi hình và gửi lực lượng CSGT. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xác minh, làm rõ và mời tài xế vi phạm đến trụ sở để làm việc, xử lý theo quy định.

Tối 4/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.M.T. do có hành vi điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng trên đường. Theo đó, với hành vi vi phạm trên, tài xế T. bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 11 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đó, tài xế T. điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 88A-838.xx di chuyển trên đường với biểu hiện lạng lách, đánh võng. Đáng chú ý, người này còn cố tình không cho các phương tiện phía sau vượt lên, gây bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Toàn bộ hành vi vi phạm đã được người dân ghi hình và gửi lực lượng CSGT. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xác minh, làm rõ và mời tài xế vi phạm đến trụ sở để làm việc, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi điều khiển ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm tương tự có thể ghi nhận, cung cấp thông tin cho lực lượng CSGT để kịp thời xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

#xử phạt #lạng lách #đánh võng #tỉnh Phú Thọ #giao thông #tước bằng lái xe #vi phạm giao thông

