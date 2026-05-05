Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn nhiều đoạn hạ tốc độ xuống 50 km/h

​Đội Cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục CSGT khuyến cáo, hiện nhiều đoạn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã cắm bổ sung các biển báo, biển hạn chế tốc độ mới để phục vụ việc thi công tổng thể. Khi di chuyển đến các khu vực này, lái xe cần chủ động hãm tốc độ xe chạy và chú ý các biển báo, công tác điều tiết của CSGT - đơn vị thi công để tránh đi vào khu vực công trường, khu vực cấm và vi phạm tốc độ.​

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (CT.01) được khởi ngày 7/3/2025 và có tiến độ hoàn thành năm 2026.

​Dự án có chiều dài 15,3 km, mở rộng lòng đường từ 4 lên 6 làn xe. Công trình có điểm đầu tại nút giao Cao Bồ (nút giao với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), điểm cuối tại nút giao Mai Sơn (nút giao với cao tốc Mai Sơn – QL45), tổng mức đầu tư của dự án 1.875 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Về tình hình thực hiện dự án, đại diện chủ đầu tư là UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đến nay các nhà thầu đã thi công xong cơ bản các hạng mục xây lắp, dự án đang hoàn thiện đường và mặt bằng tại khu vực các nút giao; dự án đang có kế hoạch hoàn thành, đưa vào sử dụng trước 30/6/2026.