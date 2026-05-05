Xã hội

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn nhiều đoạn hạ tốc độ xuống 50 km/h

Nhóm Phóng viên

TPO - Đơn vị thực hiện dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (tỉnh Ninh Bình) vừa phối hợp với Cục CSGT cắm nhiều biển báo hạ tốc độ từ 80km xuống còn 50 - 60km/h, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án trước 30/6 năm nay.

Sau hơn một năm thi công mở rộng lòng đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn từ 4 lên 6 làn xe, đến ngày 4/5 nhiều đoạn đường được mở rộng đã cho xe lưu thông như ảnh chụp.
Hiện các đoạn cao tốc qua Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm, đoạn qua nút giao QL10, nút giao Khánh Hòa... lòng đường mở rộng đã hoàn thiện, cho xe đi vào để giảm ùn tắc bắt đầu từ dịp cao điểm 30/4 đến nay.
Tuy nhiên, trên toàn tuyến đường dự án dài 15,3 km vẫn còn một số đoạn do giải phóng mặt bằng xong muộn nên các nhà thầu vẫn phải quây rào phần diện tích mở rộng để thi công tiếp.
Do dự án thực hiện trong điều kiện vừa thi công vừa đảm bảo giao thông nên để thi công trên diện rộng và đẩy nhanh tiến độ, nhiều đoạn đường cao tốc đã phải cắm biển hạn chế tốc độ xe chạy từ 80km xuống còn 50 - 60 km/h.
Việc đường cao tốc nhưng nhiều đoạn có biển báo hạn chế tốc độ xuống còn 50 - 60km/h, dẫn đến nhiều tài xế bất ngờ, bối rối, thậm chí lo lắng có thể bị phạt nguội vì nhiều đoạn hãm tốc độ không kịp. Ngoài ra, khi xe ô tô lưu thông chậm đã làm ùn ứ xảy ra.
Những ngày qua, công nhân và máy móc đang được tập trung tối đa để thi công liên tục, không nghỉ lễ.
Theo thiết kế, sau khi tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn hoàn thành, cùng với lòng đường được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, tốc độ xe chạy cũng được nâng từ 80km lên 120 km/h.

​Đội Cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục CSGT khuyến cáo, hiện nhiều đoạn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã cắm bổ sung các biển báo, biển hạn chế tốc độ mới để phục vụ việc thi công tổng thể. Khi di chuyển đến các khu vực này, lái xe cần chủ động hãm tốc độ xe chạy và chú ý các biển báo, công tác điều tiết của CSGT - đơn vị thi công để tránh đi vào khu vực công trường, khu vực cấm và vi phạm tốc độ.​

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (CT.01) được khởi ngày 7/3/2025 và có tiến độ hoàn thành năm 2026.

​Dự án có chiều dài 15,3 km, mở rộng lòng đường từ 4 lên 6 làn xe. Công trình có điểm đầu tại nút giao Cao Bồ (nút giao với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), điểm cuối tại nút giao Mai Sơn (nút giao với cao tốc Mai Sơn – QL45), tổng mức đầu tư của dự án 1.875 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Về tình hình thực hiện dự án, đại diện chủ đầu tư là UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đến nay các nhà thầu đã thi công xong cơ bản các hạng mục xây lắp, dự án đang hoàn thiện đường và mặt bằng tại khu vực các nút giao; dự án đang có kế hoạch hoàn thành, đưa vào sử dụng trước 30/6/2026.

