Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu sau hơn một ngày tìm kiếm

Ngọc Văn

TPO - Sau hơn một ngày huy động hàng chục nhân lực cùng nhiều phương tiện tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi, luồng lạch phức tạp, lực lượng chức năng tại TP. Huế đã phát hiện thi thể người đàn ông nhảy cầu tại khu vực cửa biển Thuận An, cách hiện trường ban đầu khoảng 50 m.

Sáng 5/5, ông Ngô Văn Đủ - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP. Huế) cho biết, thi thể nạn nhân mất tích sau khi nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An xuống vùng nước sâu đã được tìm thấy vào sáng sớm cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được phát hiện cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 50 m về phía bờ kè. Các cơ quan chức năng hiện hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Huy động nhiều lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An, TP. Huế.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 3/5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông trèo qua lan can rồi nhảy xuống vùng nước phía dưới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ, cùng đôi giày và chiếc quần dài được để lại trên cầu.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông L.T. (khoảng 47 tuổi), không có việc làm ổn định, không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sinh sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền cũ).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, biên phòng, cảng vụ cùng đội cứu hộ và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm quy mô lớn. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện như tàu thuyền, ca nô, thiết bị lặn chuyên dụng được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn và sóng mạnh trong đêm 3/5 và suốt ngày 4/5, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 5/5, thi thể nạn nhân mới được phát hiện.

