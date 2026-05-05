TPHCM:

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng truy đuổi, đánh người đi đường

TPO - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng ở TPHCM đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công người đi đường giữa ban ngày. Toàn bộ vụ việc bị camera ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Công an đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Clip vụ việc.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Phan Văn Nhựt (SN 2006), Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 2004) và Lê Phú Thành (SN 2007) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang lưu thông thì bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công khiến nạn nhân ngã xuống đường. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

img-8716.jpg
Hình ảnh hai thanh niên áp sát dùng mũ bảo hiểm đánh nạn nhân.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Thắng nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân, Nhựt đã rủ Chỉnh và Thành cùng tham gia đánh anh V.N.T. (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng).

Khoảng 15h20 ngày 1/5, phát hiện anh T. rời nơi làm việc, nhóm đối tượng bám theo. Khi đến đường Lê Lợi (phường Tam Thắng), Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân, đồng thời đạp vào xe khiến anh T. té ngã.

May mắn xe máy và xe ô tô có gắn camera hành trình đi sau đã kịp thời tránh gấp nên không xảy ra tai nạn liên hoàn.

thuc-nghiem-hien-truong-1.jpg
thuc-nghiem-hien-truong-2.jpg
Công an dựng lại hiện trường vụ việc.

Thế nhưng chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công nạn nhân thêm một lần nữa trước khi rời hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của phương tiện phía sau ghi lại, trở thành căn cứ quan trọng phục vụ điều tra.

tu-trai-sang-phan-van-nhut-le-phu-thanh-nguyen-quoc-chinh.jpg
Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

