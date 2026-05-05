Không gian hợp tác không giới hạn giữa Việt Nam và Ấn Độ

TPO - Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New York (Hoa Kỳ) năm 2024.

Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt, là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt.

Ấn Độ là đối tác hữu nghị truyền thống ở khu vực Nam Á mà Việt Nam rất coi trọng và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ năm 2016.

Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa khẳng định, tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, sự tin tưởng lẫn nhau và tình đoàn kết.

Đại sứ cho biết, chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để cùng các nhà lãnh đạo cấp cao Ấn Độ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương vốn đã rất mạnh mẽ và năng động.

Đại sứ nhấn mạnh, đối với quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, có thể nói “bầu trời không phải là giới hạn”, khi hai bên củng cố những mối quan hệ hiện có trên khắp các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân, cho đến tăng cường thương mại song phương cho cả hai bên, và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới.

Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới và tiếp tục là động lực tăng trưởng toàn cầu. Chính phủ Ấn Độ đang đầu tư mạnh cho các ngành công nghiệp mới nổi, đặc biệt là ngành bán dẫn, hydro xanh và xe điện.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Ấn Độ đạt 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,117 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư tại 20/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là TPHCM với 348 dự án, tổng vốn đầu tư 377,8 triệu USD; theo sau là tỉnh Đắk Lắk với 10 dự án, tổng vốn đầu tư 303 triệu USD, và Khánh Hòa với 2 dự án, tổng vốn đầu tư 94 triệu USD.

Tính đến tháng 3 năm nay, Việt Nam đã đầu tư sang Ấn Độ 30 dự án, với tổng số vốn đầu tư gần 150,5 triệu USD, đứng thứ 17/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng và chiến lược. Bộ Quốc phòng hai nước đang phối hợp triển khai các gói tín dụng quốc phòng và viện trợ không hoàn lại mà Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam. Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam đào tạo, chuyển giao tàu ngầm cũ, trang thiết bị quốc phòng.

Hai bên có cơ chế Tiểu ban Khoa học - công nghệ. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hai bên đang thúc đẩy một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, nhất là đổi mới sáng tạo, robot, khởi nghiệp, năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học. Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác, thiết lập cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đang tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin (AI, bán dẫn), đất hiếm. Ấn Độ duy trì hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí với Việt Nam trên biển.

Chia sẻ tầm nhìn khu vực

Vai trò và vị thế của Ấn Độ ở khu vực và quốc tế đang ngày càng gia tăng, là một cực quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ triển khai chính sách đối ngoại đa liên kết, có quan hệ tốt và cân bằng với các nước, đang nỗ lực khẳng định vai trò “lãnh đạo phương Nam” và đẩy mạnh chính sách “Hành động hướng Đông” (AEP).

Ấn Độ tích cực tham gia các thể chế đa phương, đang phấn đấu trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; là thành viên của Bộ tứ và hiện đảm nhận vai trò chủ tịch BRICS năm 2026.

Tại các khuôn khổ đa phương, Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn chung về xây dựng một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, củng cố các thể chế đa phương, hoà bình, ổn định và phát triển bền vững. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Đại sứ Tshering W. Sherpa nhắc lại lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: “Thế kỷ XXI thuộc về Ấn Độ và ASEAN”. Năm 2026 được chọn là “Năm hợp tác hàng hải ASEAN - Ấn Độ”.

Ấn Độ cam kết cùng ASEAN xây dựng khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và toàn diện”, phù hợp với vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.