Lai Châu công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Sáng 5/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu giao nhiệm vụ.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định số 144-QĐNS/TW, ngày 24/4/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y uỷ viên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Lò Văn Cương - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham gia Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Quyết định số 386-QĐ/TU, ngày 28/4/2026 về việc điều động đồng chí Lò Văn Cương thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ ngày 1/5/2026.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho các đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Quyền Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy Lai Châu còn công bố Quyết định số 388-QĐ/TU, ngày 28/4/2026 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/5/2026; giao Quyền Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với đồng chí Sùng A Nủ cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Minh Ngân chúc mừng các cơ quan, đơn vị và các đồng chí được tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người địa phương, có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, nhanh chóng tiếp cận công việc; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, phát hiện sớm vi phạm; tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; đồng thời phục vụ tốt các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương tại địa phương.

Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị tập trung tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, nổi cộm; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lò Văn Cương thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng; thực hiện nhiệm vụ công tâm, khách quan, minh bạch; phát huy đoàn kết, dân chủ, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.