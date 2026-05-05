Thường trực Ban Bí thư: 'Luân chuyển cán bộ không phải là để thay đổi cho nhiều!'

TPO - Đó là chia sẻ của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng với cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà, ngày 5/5

Lấy hiệu quả công tác, uy tín trong Nhân dân làm thước đo.

Tại hội nghị, nói về việc điều động một số vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, thành phố thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay: điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Thanh Hiền.

“Luân chuyển cán bộ không phải là để thay đổi cho nhiều, mà phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, từ quy hoạch cán bộ, thực tiễn phát triển từng địa phương, cơ quan. Nơi nào triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, dự án chiến lược thì bố trí cán bộ phải tính toán kỹ lưỡng, phải đảm bảo tính kế thừa liên tục và tuyệt đối không để gián đoạn công việc”, ông Trần Cẩm Tú khẳng định.

Đối với các địa phương lớn, động lực như thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, các trung tâm tăng trưởng khác, Trung ương rất quan tâm để lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời cũng phải có thời gian công tác phù hợp để triển khai các định hướng lớn, tạo ra hướng phát triển rõ nét.

Thường trực Ban Bí thư chia sẻ thêm, Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, đúng tư tưởng và lấy hiệu quả công tác, uy tín trong Nhân dân làm thước đo. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương.

Theo ông, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức nhằm hoàn thiện pháp lý về quản lý đội ngũ. Trong đó phân cấp phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để bộ máy vận hành ổn định dù có thay đổi một số vị trí nhân sự chủ chốt. Riêng với Đà Nẵng, Trung ương ghi nhận những nỗ lực, kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, quốc phòng an ninh. Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ thành phố với truyền thống năng động, sáng tạo sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả chung, giữ vững ổn định và phát triển mạnh mẽ.

Cắt giảm bớt thủ tục hành chính

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh tình trạng thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhìn nhận việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thời gian qua đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ, làm giảm các đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, như cử tri phản ánh, sau sắp xếp vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ ngành, trong bố trí cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính.

Trung ương rất chia sẻ và đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát toàn diện để kịp thời tháo gỡ. Chủ trương của Đảng là phải tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo ổn định, đồng bộ, không làm xáo động lớn, không ảnh hưởng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư cho biết thêm, sắp tới đây sẽ tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện cải cách hành chính, qua đó đánh giá, điều chỉnh và tiếp tục hoàn để nâng cao hiệu quả. Cùng với đó, nhà nước sẽ tập trung đầu tư hạ tầng số, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, cán bộ công chức…, tăng cường liên thông dữ liệu để giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Ông cũng nêu thực tế, nhiều bộ, ngành hiện đang đẩy mạnh cắt giảm các thủ tục hành chính. Đối với thành phố Đà Nẵng, thủ tục hành chính rất nhiều, đề nghị thành phố cũng phải tiên phong. “Các thủ tục hành chính của công dân, doanh nghiệp chồng chéo, có nhiều cái khó là do địa phương, sở ngành sinh ra thì chúng ta phải bỏ đi”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

