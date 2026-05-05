Chủ tịch Hà Nội: Một dự án không thể có quá nhiều vòng thẩm định như hiện nay

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, đối với các dự án đầu tư công, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đơn giá, hợp đồng, thủ tục để nhà thầu có thể triển khai thi công ngay, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Ngày 5/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố xem xét, thông qua các nội dung gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; Báo cáo công tác triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn song hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý II phải đạt mức tăng trưởng khoảng trên 10%. Tuy nhiên, số liệu hiện nay cho thấy, nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt hơn thì rất khó hoàn thành kịch bản này”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; xây dựng và đầu tư hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có mặt bằng.

Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư công, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đơn giá, hợp đồng, thủ tục để nhà thầu có thể triển khai thi công ngay, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, đổi mới phương thức xử lý công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, các đơn vị cần mạnh dạn cải cách quy trình, giảm tối đa thủ tục trung gian. Một dự án không thể trải qua quá nhiều vòng thẩm định như hiện nay. Đồng thời, phải hướng tới cơ chế “một đầu mối, một quy trình”, rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai dự án.

Liên quan triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Thắng khẳng định đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Thành phố. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách để trình HĐND Thành phố thông qua, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/6, kịp thời triển khai khi luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Về các vấn đề cụ thể như môi trường, chuyển đổi phương tiện theo Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Thành phố sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, có thể thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời, tích hợp các chính sách hỗ trợ để bảo đảm tính khả thi.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu toàn hệ thống chính trị Thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

#Cải cách quy trình dự án #Phát triển kinh tế Hà Nội 2026 #Thúc đẩy tăng trưởng hai con số #Triển khai Luật Thủ đô sửa đổi #Chương trình môi trường và giảm phát thải #Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư #Hợp tác liên ngành trong quản lý #Chính sách hỗ trợ phát triển đô thị #Chủ động cải cách thủ tục hành chính

