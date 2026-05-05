Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng bóc gỡ đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Hoài Văn

TPO - Từ lời trình báo rời rạc của bé gái 14 tuổi trong trạng thái hoảng loạn, chỉ sau 12 giờ truy xét, Công an TP. Đà Nẵng đã lần ra đường dây mua bán người dưới 16 tuổi hoạt động liên tỉnh, núp bóng các tụ điểm karaoke. Sáu đối tượng bị giữ khẩn cấp, hé lộ thủ đoạn trao đổi, “sang nhượng” lao động để bóc lột sức lao động trẻ em.

Ngày 5/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp (SN 1990, trú xã Tam Xuân) cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

z7793028258275-9bc409785eec5fcc482682ae28b0156f.jpg
Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Ảnh CA

Theo cơ quan công an, thực hiện chỉ đạo về tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán người và tội phạm có tổ chức, lực lượng trinh sát đã chủ động rà soát hàng loạt cơ sở karaoke trên địa bàn. Qua đó phát hiện nhiều tụ điểm tại các khu vực như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có dấu hiệu bất thường trong tuyển dụng nhân viên nữ. Đáng chú ý, các cơ sở này thường xuyên “luân chuyển”, trao đổi nhân viên, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người.

Manh mối vụ án được hé lộ khi lực lượng chức năng nắm thông tin cháu N.N.T.G (SN 2012) vừa trở về nhà sau thời gian bị ép buộc làm việc tại một quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cơ quan công an đã vận động gia đình đưa nạn nhân đến làm việc, đồng thời triển khai xác minh, truy xét trên diện rộng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Quá trình khai thác thông tin gặp nhiều trở ngại do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn, chỉ nhớ tên hoặc biệt danh các đối tượng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, các tổ công tác đã làm rõ diễn biến vụ việc, triệu tập 11 đối tượng liên quan.

z7793029606713-05408070e26bada3527e22964ad3d0fb.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Diệp

Tại cơ quan điều tra, dù ban đầu quanh co, các đối tượng sau đó đã phải thừa nhận hành vi phạm tội trước những chứng cứ thu thập được. Bước đầu xác định 6 đối tượng trực tiếp tham gia gồm: Nguyễn Thị Diệp; Dương Minh Thanh (SN 1994), Trần Thái Bảo (SN 2006), Lâm Gia Huy (SN 2005, cùng trú xã Thăng An); Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002, cùng trú đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thanh, Bảo và Huy đã bắt giữ, đánh đập, ép buộc cháu G. làm việc để trả nợ. Sau đó, thông qua Diệp, nhóm này chuyển giao nạn nhân cho Hiếu và Hậu để tiếp tục cưỡng ép lao động tại quán karaoke. Việc chuyển giao có kèm theo thỏa thuận tiền bạc, thể hiện rõ dấu hiệu mua bán người.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng nêu trên; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 phê chuẩn.

Tang vật thu giữ gồm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, nội dung chuyển tiền và giấy tờ liên quan đến hoạt động giao dịch, mua bán người. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoài Văn
#mua bán người #karaoke #đà nẵng #bắt giữ #tội phạm tổ chức #đặc khu Lý Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe