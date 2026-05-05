Đà Nẵng bóc gỡ đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

TPO - Từ lời trình báo rời rạc của bé gái 14 tuổi trong trạng thái hoảng loạn, chỉ sau 12 giờ truy xét, Công an TP. Đà Nẵng đã lần ra đường dây mua bán người dưới 16 tuổi hoạt động liên tỉnh, núp bóng các tụ điểm karaoke. Sáu đối tượng bị giữ khẩn cấp, hé lộ thủ đoạn trao đổi, “sang nhượng” lao động để bóc lột sức lao động trẻ em.

Ngày 5/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp (SN 1990, trú xã Tam Xuân) cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Ảnh CA

Theo cơ quan công an, thực hiện chỉ đạo về tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán người và tội phạm có tổ chức, lực lượng trinh sát đã chủ động rà soát hàng loạt cơ sở karaoke trên địa bàn. Qua đó phát hiện nhiều tụ điểm tại các khu vực như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có dấu hiệu bất thường trong tuyển dụng nhân viên nữ. Đáng chú ý, các cơ sở này thường xuyên “luân chuyển”, trao đổi nhân viên, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người.

Manh mối vụ án được hé lộ khi lực lượng chức năng nắm thông tin cháu N.N.T.G (SN 2012) vừa trở về nhà sau thời gian bị ép buộc làm việc tại một quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cơ quan công an đã vận động gia đình đưa nạn nhân đến làm việc, đồng thời triển khai xác minh, truy xét trên diện rộng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Quá trình khai thác thông tin gặp nhiều trở ngại do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn, chỉ nhớ tên hoặc biệt danh các đối tượng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, các tổ công tác đã làm rõ diễn biến vụ việc, triệu tập 11 đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Thị Diệp

Tại cơ quan điều tra, dù ban đầu quanh co, các đối tượng sau đó đã phải thừa nhận hành vi phạm tội trước những chứng cứ thu thập được. Bước đầu xác định 6 đối tượng trực tiếp tham gia gồm: Nguyễn Thị Diệp; Dương Minh Thanh (SN 1994), Trần Thái Bảo (SN 2006), Lâm Gia Huy (SN 2005, cùng trú xã Thăng An); Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002, cùng trú đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thanh, Bảo và Huy đã bắt giữ, đánh đập, ép buộc cháu G. làm việc để trả nợ. Sau đó, thông qua Diệp, nhóm này chuyển giao nạn nhân cho Hiếu và Hậu để tiếp tục cưỡng ép lao động tại quán karaoke. Việc chuyển giao có kèm theo thỏa thuận tiền bạc, thể hiện rõ dấu hiệu mua bán người.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng nêu trên; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 phê chuẩn.

Tang vật thu giữ gồm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, nội dung chuyển tiền và giấy tờ liên quan đến hoạt động giao dịch, mua bán người. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.