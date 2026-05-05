Công an triệu tập người đàn ông tát tài xế giữa sân trường

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn khi đỗ xe chắn lối đi trong khuôn viên trường mầm non, một người đàn ông ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã không giữ được bình tĩnh, dùng tay tát tài xế xe tải ngay giữa sân trường, gây phản cảm.

Ngày 4/5, trên một số trang Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi dùng tay tát vào mặt một tài xế xe tải tại sân Trường mầm non thị trấn Thắng, thuộc xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực xảy ra ngay trong khuôn viên trường học.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Hiệp Hòa đã khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan trong clip.

Công an làm việc với người có liên quan vụ việc.

Qua xác minh, người có hành vi đánh người được xác định là N.V.G (SN 1983, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Người bị tấn công là anh T.Đ.Đ (SN 1997, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh).

Công an xã Hiệp Hòa đã tiến hành triệu tập, làm việc với anh N.V.G. Nội dung vụ việc được xác định, do trong quá trình anh T.Đ.Đ lái xe cung cấp thực phẩm tại Trường mầm non thị trấn Thắng xã Hiệp Hòa đã bị xe của anh G đỗ chắn lối đi.

Anh Đ yêu cầu anh G di chuyển để lấy lối đi vào khu vực bếp nhà trường. Hai bên xảy ra cự cãi, anh G đã dùng tay phải tát một cái vào vùng má bên trái của anh Đ. Tại cơ quan Công an, anh G đã nhận thức được hành vi của bản thân, xin lỗi gia đình anh T.Đ.Đ. Hiện Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.