Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an triệu tập người đàn ông tát tài xế giữa sân trường

Nguyễn Thắng

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn khi đỗ xe chắn lối đi trong khuôn viên trường mầm non, một người đàn ông ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã không giữ được bình tĩnh, dùng tay tát tài xế xe tải ngay giữa sân trường, gây phản cảm.

Ngày 4/5, trên một số trang Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi dùng tay tát vào mặt một tài xế xe tải tại sân Trường mầm non thị trấn Thắng, thuộc xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực xảy ra ngay trong khuôn viên trường học.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Hiệp Hòa đã khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan trong clip.

688885254-122166439088821663-5342181678015291776-n.jpg
Công an làm việc với người có liên quan vụ việc.

Qua xác minh, người có hành vi đánh người được xác định là N.V.G (SN 1983, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Người bị tấn công là anh T.Đ.Đ (SN 1997, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh).

Công an xã Hiệp Hòa đã tiến hành triệu tập, làm việc với anh N.V.G. Nội dung vụ việc được xác định, do trong quá trình anh T.Đ.Đ lái xe cung cấp thực phẩm tại Trường mầm non thị trấn Thắng xã Hiệp Hòa đã bị xe của anh G đỗ chắn lối đi.

Anh Đ yêu cầu anh G di chuyển để lấy lối đi vào khu vực bếp nhà trường. Hai bên xảy ra cự cãi, anh G đã dùng tay phải tát một cái vào vùng má bên trái của anh Đ. Tại cơ quan Công an, anh G đã nhận thức được hành vi của bản thân, xin lỗi gia đình anh T.Đ.Đ. Hiện Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Thắng
#Hành vi bạo lực trong cộng đồng #An ninh và trật tự khu vực trường học #Công an xã Hiệp Hòa #Tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe