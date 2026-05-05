Bộ váy siêu thực của Lisa (BlackPink) gây tranh cãi

TPO - Có ý kiến trái chiều xung quanh diện mạo của Lisa tại Met Gala 2026. Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế dành lời khen cho sự độc đáo, ấn tượng. Tuy nhiên, số khác lại xếp bộ váy siêu thực vào danh sách trang phục xấu nhất "đại tiệc thời trang".

Met Gala 2026 đánh dấu lần đầu tiên BlackPink góp mặt đông đủ. Mỗi nữ thần tượng xuất hiện với phong cách thời trang khác nhau, cũng như đại diện cho những thương hiệu khác nhau. Trong đó, thành viên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chắc chắn là Lisa.

Lisa tham dự Met Gala lần 2 với tư cách thành viên ban tổ chức. Ảnh: Getty Images.

Về tư cách, ở lần thứ 2 tại Met Gala, mỹ nhân Thái Lan được “nâng cấp” từ khách mời lên thành phần ban tổ chức, cùng với Teyana Taylor, Sabrina Carpenter, Doja Cat và nhiều người khác.

Về diện mạo, giọng ca Lalisa diện chiếc váy dạ hội của nhà thiết kế gốc Hoa Robert Wun. Theo tạp chí Town & Country, bộ cánh có phom dáng đuôi cá, được làm từ nhiều lớp vải trắng mỏng manh, đính pha lê Swarovski. Điểm nhấn là chiếc khăn voan (cũng đính pha lê Swarovski) lơ lửng phía trên đầu, được nâng đỡ bằng hai cánh tay điêu khắc, tạo nên hình bóng siêu thực.

Thông cáo báo chí từ nhà thiết kế cho biết toàn bộ diện mạo của Lisa được gọi là The Veil (mạng che mặt hay khăn voan).

Theo lời nhà thiết kế, hai cánh tay điêu khắc vươn lên trên đầu Lisa, tạo hiệu ứng như “cô dâu đang tự nâng mạng che mặt của chính mình”.

Bộ cánh The Veil do Robert Wun thiết kế riêng cho Lisa, mất gần 3.000 giờ để hoàn thành. Ảnh: Getty Images

Ý tưởng này bắt nguồn từ bộ sưu tập Couture Thu/Đông 2025, trong đó có chi tiết cánh tay bổ sung kéo dài từ vai, mang đến ảo giác một thiết kế nhưng với hai cử chỉ khác nhau.

Toàn bộ bộ trang phục được đính tổng cộng 66.960 viên pha lê Swarovski trắng và mất 2.860 giờ để chế tác.

Ngoài mang nhãn mác thương hiệu Robert Wun, chiếc váy còn có thêm một chi tiết đặc biệt khác là dòng chữ viết tay “for Lisa”, ngụ ý chỉ dành riêng cho em út BlackPink.

Vẻ ngoài của Lisa còn được nhấn nhá bằng chiếc vòng cổ Bulgari đắt đỏ, với viên sapphire hình bầu dục 50 carat được bao quanh bởi kim cương. Trên tay cũng có nhiều món trang sức khác, bao gồm vòng tay và nhẫn kim cương.

Nhiều tờ báo, tạp chí quốc tế dành lời khen cho màn tái xuất của Lisa tại Met Gala. People mô tả Lisa giống như cô dâu lộng lẫy. Tạp chí Elle ca tụng Lisa như thiên thần ngoài đời thực.

Town & Country đánh giá Lisa thường được nhớ đến với khả năng tạo ra những tuyên ngôn thời trang và lần trở lại này không hề phụ sự kỳ vọng. "Cựu diễn viên White Lotus đã trở lại đêm hội thời trang lớn nhất với phong cách vô cùng bắt mắt", tạp chí phong cách sống Mỹ nhận xét.

ANI News (Ấn Độ) cho rằng những cánh tay 3D được sắp đặt trong tư thế múa truyền thống Thái Lan hoàn toàn phù hợp với chủ đề của Met Gala năm nay - thời trang là nghệ thuật.

Có ý kiến trái chiều về trang phục của Lisa: người khen đẹp, kẻ chê xấu nhất. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đánh giá cao diện mạo mới của Lisa. WWD (Women's Wear Daily), tạp chí thương mại chuyên về ngành thời trang của Mỹ, xếp người đẹp sinh năm 1997 vào danh sách sao mặc tệ nhất cùng với Katy Perry, Heidi Klum, Georgina Rodríguez - bạn gái Ronaldo và nam diễn viên Hudson Williams.

Yahoo News cũng chung quan điểm. Trong khi, Bored Panda cho rằng Lisa là một trong số những ngôi sao biến chủ đề "Thời trang là nghệ thuật" thành thảm họa.

Lisa lần đầu dự Met Gala vào năm 2025. Cô diện áo blazer đen ôm dáng, nội y táo bạo và quần tất đen, tất cả đều của Louis Vuitton.

Vào thời điểm đó, set đồ đen của Lisa cũng gây nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả chê quá hớ hênh, phản cảm.

Ngoài ra, những người khác suy đoán chiếc quần lót của Lisa có in hình nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Rosa Parks, từ đó dấy lên làn sóng chỉ trích.

Tuy nhiên, trong tuyên bố với Vulture, đại diện của nghệ sĩ Henry Taylor (người hợp tác cùng Pharrell Williams trong bộ trang phục Met Gala của Lisa) cho biết: “Nhân vật xuất hiện trong trang phục Louis Vuitton của Lisa không phải là Rosa Parks, mà là một người hàng xóm của Henry”.