Diện mạo Beyoncé gây sốt

TPO - Với vai trò đồng chủ trì, màn xuất hiện của Beyoncé là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất. Dù đã tham dự Met Gala 7 lần, công chúng đã không thấy cô trên thảm đỏ kể từ năm 2016.

Beyoncé chiếm spotlight

Beyoncé xuất hiện trong tiếng reo hò từ đám đông. Cô diện bộ váy lấp lánh với họa tiết bộ xương độc đáo, sánh bước cùng con gái Blue Ivy Carter (14 tuổi) và chồng Jay-Z.

Khi được hỏi về cảm xúc quay trở lại Met Gala, Beyoncé chia sẻ ngắn gọn rằng cô “cảm thấy rất tuyệt khi được có mặt ở đây cùng con gái và chồng".

Đây là lần đầu Beyoncé dự Met Gala kể từ năm 2016, đặc biệt đưa con gái Blue Ivy Carter (14 tuổi) cùng tham dự.

Năm nay, Beyoncé hoàn toàn rũ bỏ tinh thần Americana từng gắn liền với Cowboy Carter. Thay vào đó, cô lựa chọn thiết kế ôm sát cơ thể, bắt đầu bằng lớp vải lưới màu da, được đính kết họa tiết bộ xương kim cương chạy dọc toàn thân, lan tới cả đôi găng tay. Khoác ngoài là chiếc áo choàng lông vũ đồ sộ, kết hợp giữa áo opera coat và đuôi váy dài, đến mức cần tới 5 người hỗ trợ để đưa lên bậc thềm.

Mái tóc vàng đặc trưng của cô được tạo kiểu uốn gợn và dập xù. Điểm nhấn là chiếc vương miện hình mặt trời, được coi là lời tuyên bố: "nữ hoàng đã trở lại".

Bộ trang phục được thực hiện bởi nhà thiết kế Olivier Rousteing, mang đậm tinh thần của triển lãm “Costume Art”, tôn vinh mối quan hệ giữa cơ thể con người và thời trang. Nữ ca sĩ chia sẻ việc hợp tác này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi cả hai đã cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc thời trang ấn tượng trước đó.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong sự reo hò cuồng nhiệt của khán giả. Cô diện thiết kế đính pha lê mô phỏng bộ xương, kết hợp áo choàng lông vũ lộng lẫy.

Ở tuổi 44, siêu sao toàn cầu nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Trang phục của cô cũng được đánh giá là bám sát hoàn hảo dress code “Fashion Is Art” (Thời trang là nghệ thuật). Năm nay, cô đảm nhận vai trò đồng chủ trì sự kiện cùng Nicole Kidman, Venus Williams và Tổng biên tập Vogue Anna Wintour.

Hành trình trở lại sau 10 năm

Lần tham dự gần nhất vào năm 2016, cô từng gây ấn tượng mạnh khi diện thiết kế latex haute couture màu hồng đào của Givenchy, nổi bật với tay phồng, họa tiết hoa vẽ tay và các chi tiết đính ngọc trai tựa như những chòm sao.

7 lần xuất hiện của Beyoncé tại Met Gala những năm trước đây.

Nhiều người từng kỳ vọng Beyoncé sẽ quay lại Met Gala từ năm 2018, sau màn trình diễn Coachella mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, thời điểm đó cô bận rộn chuẩn bị cho tour diễn On the Run cùng Jay-Z.

Trong những năm sau đó, nữ ca sĩ liên tục hoạt động như phát hành nhiều album, nổi bật là Renaissance (2023) và Cowboy Carter (2025). Cô thực hiện các tour diễn toàn cầu và lồng tiếng cho các dự án phim The Lion King cùng con gái, ra mắt thương hiệu chăm sóc tóc riêng.

Lần xuất hiện tại Met Gala 2026 được xem là bước chuyển mình, thức khép lại hình ảnh cao bồi đặc trưng của Cowboy Carter để tiến tới chương mới trong sự nghiệp.

